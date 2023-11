Nintendo Switch Lite, SCONTO ESAGERATO su eBay (179€)

Il Nintendo Switch Lite di colore grigio che stavi sognando puoi prenderlo in questo preciso istante a un super prezzo, grazie all’offerta incredibile di oggi: appena 179€ su eBay per avere una delle più apprezzate e richieste console degli ultimi anni in una versione pensata per giocare in mobilità: Lite non trasmette quindi l’immagine alla TV. Proprio per questo devi fare in fretta: a questo prezzo andrà sicuramente esaurita in poco tempo.

Nintendo Switch Lite, prendilo SUBITO a questo prezzo

Il Nintendo Switch Lite è una console rivoluzionaria e anche se in questa versione non si connette al televisore di casa, resta sempre un grande sistema da gioco portatile grazie al suo schermo da 5,5 pollici con touch screen (quindi un po’ più piccolo rispetto allo Switch tradizionale). Questa versione Lite abbandona i classici tasti separati presenti sul modello originale, in favore di una più comoda croce che garantisce un miglior controllo dell’azione di gioco. Tutte le caratteristiche software e le altre funzionalità restano invariate rispetto a Switch.

La console permette inoltre di giocare in multiplayer online. I giocatori possono godersi un’esperienza da console casalinga completa in qualsiasi momento e dovunque si trovino. Nintendo Switch Lite è compatibile con tutti i software per Nintendo Switch che possono essere giocati in modalità portatile, anche se per alcuni di essi ci saranno delle restrizioni. Sul retro della confezione dei giochi e sul sito ufficiale Nintendo è possibile trovare informazioni su quali funzioni e modalità sono compatibili con i vari giochi.

Se un gioco è compatibile con le funzionalità dei controller Joy-Con, come il rumble HD, la telecamera IR di movimento e i sensori di movimento, alcune funzioni non saranno disponibili quando si utilizza la console Nintendo Switch Lite da sola. Per sfruttarle, sono necessari dei controller Joy-Con (venduti separatamente). Goditi l’esperienza di una console da casa che ti segue dovunque tu vada grazie all’offerta incredibile di oggi: appena 179€ su eBay con le spedizioni incluse nel prezzo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.