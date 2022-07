Nintendo Switch: non perdete questa OFFERTA su Amazon

In previsione dei Prime Day che si terranno il 12 e il 13 luglio, tra le varie offerte di Amazon non potevamo non segnalarvi la Nintendo Switch. Questa è una console casalinga rivoluzionaria che non solo si può connettere al proprio televisore, ma si trasforma anche in una console portatile grazie al suo schermo da 6,2 pollici multi-touch capacitivo. Oggi, questo prodotto è super scontato su Amazon a soli 262,50 €.

La console più versatile al miglior prezzo

Se volete giocare in multiplayer con i vostri amici, si possono collegare tramite connessione locale fino a 8 console. Inoltre, tramite la Nintendo Switch potete giocare in multiplayer on-line anche in modalità da tavolo condividendo un Joy-Con a testa. Insomma, che voi siate a casa, in viaggio o in giro, potete giocare ai vostri titoli preferiti ovunque vi troviate è in totale comodità. Quindi, se non siete vicini a un televisore potete usare lo stand integrato per appoggiare la Nintendo Switch su un tavolo, dare un Joy-Con con a un vostro amico e giocare in modalità cooperativa o competitiva. All’interno della confezione trovate la base per la Nintendo switch, un Joy-Con sinistro, un Joy-Con destro, l’alimentatore, un set di laccetti per i Joy-Con, il cavo HDMI e ovviamente la console stessa. La gestione dei consumi energetici rispetto alla versione passata è migliorata. Quindi adesso là durata della batteria in modalità portatile è molto maggiore.

Le colorazioni per la Nintendo Switch sono essenzialmente due. La prima è Total Black, la seconda invece ha i Joy-Con uno blu e uno rosso. Tuttavia, su Amazon potete trovare tantissimi accessori per poter personalizzare la vostra personale console Nintendo. Parliamo di custodie e adesivi per tutti i gusti e anche qui ci sono tantissime offerte sul noto e-commerce. Quindi, se state cercando una console che vi consenta di giocare sia a casa, che con gli amici oppure in viaggio, la Nintendo Switch non ha rivali. Vi segnaliamo in questo articolo la super offerta che porta il suo prezzo a soli 262,50 €. Concludiamo ricordandovi che a breve ci saranno i Prime Day da tenere sott’occhio per i vostri prodotti preferiti.

