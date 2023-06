Nintendo Switch OLED edizione speciale Pokémon Scarlatto & Violetto in promo su Amazon

La nuova Nintendo Switch Modello OLED rappresenta un balzo in avanti nel mondo delle console portatili. Il suo schermo OLED da 7″ offre colori vividi e un contrasto nitido, che rendono ogni dettaglio dei tuoi giochi preferiti incredibilmente realistico. Acquistala ora su Amazon a soli 319,90€.

Questa edizione speciale è dedicata ai fan di Pokémon Scarlatto & Violetto. La console presenta un design unico ispirato a questi popolari giochi di Pokémon, rendendola un vero e proprio oggetto da collezione per i fan della serie.

Il Modello OLED della Nintendo Switch possiede inoltre un’ampia memoria interna da 64 GB, ciò ti permetterà di scaricare e conservare tutti i tuoi giochi preferiti senza preoccupazioni.

La Nintendo Switch Modello OLED non è solo una console per giocare, ma un vero e proprio centro di intrattenimento. Puoi navigare su internet, guardare i tuoi film e serie TV preferite, ascoltare musica e molto altro ancora. Il tutto una qualità di immagine ed una potenza che non ha nulla a che vedere con la prima versione.

Se stai cercando un modo per vivere al meglio l’emozione dei giochi Pokémon, o semplicemente desideri sperimentare la nuova generazione di console portatili, l’edizione speciale Pokémon Scarlatto & Violetto è la scelta giusta per te. Acquistala ora su Amazon approfittando della promo in corso e ricordati inoltre di abbonarti a Prime per richiedere la spedizione gratuita del prodotto.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.