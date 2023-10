Nintendo Switch OLED finalmente in offerta ad un prezzo ASSURDO

La nuova console ibrida di Nintendo ha da sempre avuto un prezzo di partenza abbastanza alto, tenendo conto soprattutto del suo enorme successo e della grandissima domanda da parte del mercato. Proprio alla luce di questo Amazon ha ben pensato di proporti la nuovissima Nintendo Switch modello OLED in offerta all’incredibile prezzo di soli 299 euro, con ben 50 euro di risparmio rispetto all’originale prezzo di partenza suggerito dalla compagnia di Kyoto.

Nintendo Switch OLED: la console definitiva

Nel caso dell’offerta di Amazon, la console è disponibile rispettivamente nelle colorazioni Bianco / Nero e Blu Neon / Rosso, in base ai tuoi gusti e preferenze personali. Uno dei punti di forza di questo nuovo modello consiste senz’ombra di dubbio nel suo display OLED, ben più ampio del modello precedente di lancio, che ti garantisce una definizione e soprattutto una luminosità senza eguali. Puoi portare la tua Nintendo Switch OLED ovunque e non avrai alcun problema, anche in condizioni di luce estrema come nel corso dei mesi estivi. Oltre a questo trovi anche una cornice ben più sottile del modello del 2017, rendendo quindi il design molto più snello e accattivante.

Un altro punto saliente di questa console riguarda sicuramente la sua natura ibrida: puoi infatti giocarci praticamente ovunque, sia comodamente seduto sul tuo divano di casa in modalità dock, sia quando ti ritrovi in viaggio (ad esempio sul treno, o perfino in aereo) scollegando i due Joy-con, che ti permettono tralaltro di giocare subito in multiplayer con un tuo amico o famigliare.

Con questa console hai finalmente la possibilità di giocare ai più grandi capolavori di Nintendo dell’ultimo periodo, tra cui ricordiamo in particolare Zelda: Breath of the Wild, Super Mario Odyssey, Zelda: Tears of the Kingdom, Mario Kart 8 Deluxe e tanti altri ancora: insomma, ce n’è davvero per tutti i gusti e avrai l’imbarazzo della scelta.

Insomma, a nemmeno 300 euro hai finalmente la possibilità di portarti a casa una console di tutto rispetto, con uno schermo eccezionale e con un’autonomia di gran lunga maggiore rispetto al modello precedente: ecco uno dei tantissimi motivi per cui ci sentiamo di consigliarti caldamente l’acquisto di questa Nintendo Switch OLED in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che le unità disponibili stanno terminando proprio nel corso di queste ore.

