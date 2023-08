Nintendo Switch OLED in offerta ad un prezzo ASSURDO su eBay

È tempo di estate, e tra un tuffo in piscina e un aperitivo in spiaggia, ci si può benissimo dedicare anche ai videogiochi. Spesso però in vacanza è difficile portarsi dietro una console di nuova generazione come PlayStation 5 e Xbox Series X, che sono molto ingombranti e occupano davvero tantissimo spazio all’interno della propria automobile. È proprio per questo motivo che ci viene in soccorso eBay con un’offerta che fa proprio al caso tuo: parliamo di Nintendo Switch, più nello specifico il modello OLED, in offerta all’incredibile prezzo di soli 289 euro, rispetto ai 349 euro del prezzo di listino suggerito dalla stessa Nintendo, ovviamente.

Nintendo Switch OLED a prezzo PROMO

Uno dei vantaggi principali di Nintendo Switch risiede ovviamente nella sua natura ibrida: a differenza delle altre console “casalinghe”, infatti, con Switch hai la possibilità di usarla comodamente in portabilità, dovunque preferisci e in qualsiasi momento della giornata. Che tu sia in treno, o comodamente seduto sulla sdraio dello stabilimento balneare, nel giro di pochissimi secondi puoi immediatamente immergerti all’interno del gioco del momento.

Oltre a ciò, la console presenta un comodo stand, grazie al quale hai la possibilità di poggiarla su un tavolo (o qualsiasi supporto fisso, che dir si voglia) senza problemi, così da dedicarsi in maniera completamente comoda al proprio gioco di riferimento, o eventualmente giocare in compagnia dei propri amici. La console dispone infatti di ben due joy-con, che possono essere utilizzati indistintamente da parte di due giocatori, per dare il via a divertentissime sessioni di gioco in multiplayer, ad esempio con un tuo amico o con un tuo famigliare.

Questo modello OLED presenta poi delle ottime specifiche tecniche: parliamo in questo caso infatti di uno schermo OLED da ben 7 pollici, che garantisce una visione completa e nitida di ogni dettaglio dei tuoi videogiochi preferiti.

La console presenta poi una vasta lineup di titoli, che ben si prestano ai gusti di qualsiasi giocatore: dai platform come Super Mario Odyssey e Super Mario 3D World, fino ad arrivare agli action-adventure come Zelda: Breath of the Wild e Zelda: Tears of the Kingdom, ce n’è davvero per tutti i gusti.

Lasciarsi perdere un’occasione simile con un prezzo del genere sarebbe davvero un peccato, quindi assicurati il prima possibile una Nintendo Switch OLED cliccando su questo indirizzo.

