Nintendo Switch OLED in sconto su Amazon

Pochi giorni fa vi abbiamo mostrato una super offerta su Amazon per quanto riguarda la Nintendo Switch. Ovvero una console casalinga super versatile in quanto la potete portare anche in giro. Sapete cosa c’è di meglio della Nintendo Switch? La Nintendo Switch OLED in offerta su Amazon a 341,00 €. Purtroppo non è facile trovare offerte su questo prodotto vista la sua alta richiesta, ma anche la sua bassa disponibilità.

Con lo schermo OLED è ancora più bella

La Nintendo Switch OLED rispetto alla versione standard ha le stesse caratteristiche principali. Quindi, è una stazione di gioco super versatile da poter collegare al vostro televisore di casa, posizionarla su un tavolo per giocare con i vostri amici oppure portarla in giro come console portatile. La differenza sostanziale è nello schermo. Infatti, su questo modello abbiamo un bellissimo pannello OLED per colori più brillanti, neri più profondi e una risoluzione molto migliore. Le dimensioni della console in generale sono molto simili al modello standard. Tuttavia, il display qui è da 7 pollici, quindi leggermente più grande. Nintendo Switch OLED presenta un sistema audio migliorato attraverso i suoi altoparlanti, una porta LAN per sessioni on-line stabili e ben 64 GB di memoria interna. Questo device ha anche un grande supporto regolabile per i giochi da tavolo, una nuova docking station. Poi ci sono tante belle colorazioni originali tra cui scegliere, ma la classica bianca secondo noi è la migliore.

Quindi, la Nintendo Switch OLED è la console definitiva più versatile che esista. Avete ancora dubbi se acquistarla o meno? Amazon la propone oggi al prezzo scontato a 341,00 €. Affrettatevi, sono rimasti solo pochi pezzi nei depositi Amazon. Inoltre, vi ricordiamo che potete usufruire della fantastica politica di Amazon: soddisfatti o rimborsati. Praticamente se acquistate un prodotto dal noto e-commerce, avrete 30 giorni di tempo per decidere se fare il reso e recuperare tutti i vostri soldi se non siete soddisfatti del vostro acquisto.

