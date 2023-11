Nintendo Switch OLED Joy White SCONTATO di 80€: offerta ESCLUSIVA eBay

Se sei un appassionato di gaming, questa è l’offerta che stavi aspettando: su eBay trovi in esclusiva il nuovissimo Nintendo Switch OLED Joy White a un incredibile sconto del 15%. Utilizza il coupon NOVEDAYS al momento dell’acquisto per godere di un’esperienza di gioco ancora più conveniente e avvincente.

Se da tempo desideri acquistare questo gioiellino ma ti sei trattenuto per via del budget a tua disposizione, oggi hai l’opportunità di rimediare grazie allo sconto su eBay, che porta la console a un prezzo finale di 273€. Devi solo inserire il codice promozionale NOVEDAYS al momento del pagamento per riscattarlo e avere lo sconto del 15%. Il codice sconto scade il 19-nov-2023.

Nintendo Switch OLED Bianca, super affare su eBay

Il Nintendo Switch OLED Joy White ti offre un’esperienza di gioco senza precedenti: il display OLED da 7 pollici regala colori vibranti e dettagli nitidi, trasportandoti direttamente nel cuore dell’azione. Questa versione è dotata di Joy-Cons bianchi, conferendo al tuo setup di gioco un tocco di stile e eleganza. Oltre all’aggiornamento del display, la Nintendo Switch OLED Bianca conserva tutte le caratteristiche amate della sua controparte originale. Può essere utilizzata sia come console da tavolo collegata alla TV, sia come console portatile con i suoi controller staccabili, noti come Joy-Con.

La console è alimentata dal processore NVIDIA Tegra X1 e offre una vasta libreria di giochi, tra cui titoli Nintendo esclusivi come Mario Kart 8 Deluxe, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom e Super Smash Bros. Ultimate. Inoltre, la Switch OLED Bianca supporta la modalità multigiocatore locale, consentendo a due giocatori di utilizzare i Joy-Con separatamente o a più giocatori di connettersi in modalità wireless per partite multiplayer.

La Nintendo Switch OLED Bianca introduce anche alcune piccole migliorie, come uno spazio di archiviazione interno di 64GB, che può essere espanso tramite una scheda di memoria microSD. Inoltre, offre una migliore qualità audio per un’esperienza di gioco più coinvolgente.

Non perdere l’opportunità di migliorare la tua esperienza di gioco con il Nintendo Switch OLED Joy White, utilizza subito il coupon NOVEDAYS su eBay e porta a casa il futuro del gaming a un prezzo incredibile: appena 273€, incluse le spedizioni. Ti basta inserire il codice promozionale NOVEDAYS al momento del pagamento per riscattarlo e avere lo sconto del 15%. Il codice sconto scade il 19-nov-2023.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.