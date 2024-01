Nintendo Switch OLED, la versione griffata Mario a soli 280€ su eBay

La console Nintendo Switch OLED Edizione Speciale Mario è un sogno che si avvera per tutti i fan di Super Mario e gli appassionati di Nintendo. Questa edizione speciale della console Nintendo Switch offre infatti non solo una grafica straordinaria, ma anche un design ispirato a Mario, uno dei personaggi più iconici dei videogiochi.

E allora non esitare o rischi di rimanere a bocca asciutta: corri su eBay, segui questo link e prendila ora con lo sconto al prezzo di 280€. La riceverai in breve tempo con le spedizioni gratuite. Solo per ottenere il prezzo che ti abbiamo indicato non dimenticare prima di pagare di inserire il codice CASA24 al momento del pagamento per riscattarlo.

Nintendo Switch Modello OLED Edizione Speciale Mario

La caratteristica principale di questa edizione speciale è lo schermo OLED. Con colori vivaci, neri profondi e una nitidezza sorprendente, ti immergerà completamente nei tuoi giochi preferiti. La console è progettata con un tema Mario unico. La dock è rossa, con icone Mario e una stella sul lato. Inoltre, le impugnature dei Joy-Con sono rosse, ispirate al famoso cappello di Mario.

Come tutte le console Switch, questa edizione speciale offre la flessibilità di giocare sia in modalità portatile che sulla TV, offrendo un’esperienza di gioco adatta a qualsiasi situazione. La Nintendo Switch offre una vasta libreria di giochi, tra cui molti titoli Mario come “Super Mario Odyssey,” “Mario Kart 8 Deluxe,” e “Super Mario 3D World + Bowser’s Fury.”

Puoi giocare con gli amici utilizzando i Joy-Con inclusi o collegando controller aggiuntivi. La console supporta il multiplayer locale per un massimo di 4 giocatori. Puoi scaricare giochi, DLC e altro ancora dal Nintendo eShop, espandendo costantemente la tua collezione di giochi.

Puoi trasferire facilmente i tuoi dati di gioco da una console Switch precedente o sincronizzare giochi e progressi con altre console Switch, garantendo una continuità di gioco senza soluzione di continuità. Puoi utilizzare le figure Amiibo per sbloccare contenuti aggiuntivi o funzionalità speciali in alcuni giochi.

Con lo schermo OLED, il design Mario unico e la versatilità della console Switch, questa edizione ti offre un’esperienza di gioco eccezionale: prenotala immediatamente prima che sia troppo tardi, su eBay la trovi al prezzo di di 280€ e con le spedizioni gratuite.

