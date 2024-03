Nintendo Switch OLED, su eBay lo sconto è davvero eccezionale MENO 23 PER CENTO

Va bene la PlayStation, va bene l’Xbox ma se volete la magia Nintendo, volete Mario, Zelda e tanto, tanto esclusivissimo altro, c’è un solo metodo, comprare Nintendo Switch Oled! Se poi la console è anche in super offerta scontata su eBay, l’unico cosa da fare è riempire il carrello e fare l’ordine! D’altronde stiamo parlando di uno sconto davvero eccezionale e ben sappiamo quanto Nintendo e sconti siano spesso entità separate… Il taglio di prezzo è anche bello corposo, un sontuoso MENO 23% che fa crollare il prezzo da 350 euro a 270 euro! Risparmio esagerato, 80 euro davvero niente male!

La magia Nintendo è qui!

Rispetto alla prima versione questa revisione della console offre, ovviamente, uno schermo OLED da 7 pollici con una risoluzione migliorata. Le immagini sono più nitide, i colori più vibranti e più in generale il dettaglio fine e la luminosità sono su livelli ben più alti. Non stiamo parlando di migliore che solo pochi tecnici o appassionati potranno apprezzare, il semplice giocatore “casual” mettendo vecchia e nuova versione di Switch una accanto all’altra saprà apprezzare in un batter d’occhio la bontà di Nintendo Switch Oled.

Oltre allo schermo migliorato, Nintendo Switch OLED presenta anche una maggiore capacità di memoria interna, che consente di memorizzare più giochi e contenuti senza dover acquistare una scheda di memoria aggiuntiva.

Nintendo Switch OLED include inoltre alcuni piccoli miglioramenti estetici rispetto al modello originale, come bordi più sottili e una base regolabile che consente di regolare l’angolazione dello schermo per una visione ottimale.

Parlando di prestazioni Nintendo Switch OLED è dotata delle stesse specifiche tecniche della versione originale, con un processore Nvidia Tegra personalizzato e una durata della batteria simile. Questo significa che i giochi sviluppati successivamente all’arrivo sul mercato della versione Oled girano allo stesso modo anche sulla versione originale della console. Nintendo coccola da sempre i propri utenti, niente figli e figliastri, niente versioni Pro insomma.

Nintendo Switch OLED rappresenta un’evoluzione significativa rispetto al modello originale, offrendo un miglioramento della qualità video e della memoria interna, insieme a piccoli miglioramenti estetici. Questa è la versione da comprare e su eBay è anche super scontata MENO 23%!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.