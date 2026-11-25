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Se hai mai giocato a un titolo della libreria GameCube su Switch 2 tramite Nintendo Switch Online, avrai notato quei bordi decorativi che incorniciano lo schermo ai lati. Per molti abbonati sono un dettaglio trascurabile, ma per chi vuole un’esperienza visiva più pulita e immersiva rappresentano un fastidio reale. Con l’aggiornamento alla versione 2.2.0 dell’app Nintendo GameCube – Nintendo Classics, rilasciato il 24 novembre 2026, Nintendo ha finalmente ascoltato quella richiesta: i bordi si possono disattivare, e farlo è più semplice di quanto sembri. Ecco come funziona la novità e cosa cambia per gli abbonati che gestiscono i nintendo switch online gamecube bordi nella propria esperienza di gioco.

Una richiesta che aspettava dal 2018

Non è una novità nata dall’oggi al domani. Gli abbonati a Nintendo Switch Online chiedevano questa opzione dal 2018, da quando cioè il servizio in abbonamento ha iniziato a proporre le prime librerie di classici. I bordi decorativi — quei pannelli grafici laterali che richiamano l’estetica delle console originali — erano presenti in tutte le app Classics e non c’era modo di rimuoverli.

Per anni la risposta di Nintendo è stata il silenzio. Poi, con l’aggiornamento 2.2.0, l’opzione è arrivata: almeno sull’app GameCube, i bordi diventano facoltativi. Vale la pena sottolineare che, per ora, la funzione è disponibile esclusivamente nell’app GameCube e non nelle altre app Classics dedicate a NES, SNES, Nintendo 64 e simili.

Come disattivare i nintendo switch online gamecube bordi: passaggi precisi

La procedura è rapida e non richiede impostazioni di sistema. Ecco come fare, con i nomi esatti dei menu:

Avvia un gioco dalla libreria GameCube nell’app Nintendo GameCube – Nintendo Classics.

Accedi alle impostazioni del gioco (game settings) dall’interno della sessione.

(game settings) dall’interno della sessione. Seleziona la voce “Extra Elements Display” (visualizzazione elementi extra).

(visualizzazione elementi extra). Trova l’opzione “Border graphics” (grafica dei bordi) e imposta il toggle su off.

Il risultato è immediato: i pannelli decorativi laterali scompaiono, lasciando lo schermo più libero. C’è però un dettaglio da tenere presente: l’icona del profilo giocatore nell’angolo in alto a sinistra rimane visibile anche dopo aver disattivato i bordi. Non è possibile rimuoverla tramite questa impostazione.

Cosa aggiunge l’aggiornamento 2.2.0 oltre ai bordi

L’update non si limita alla gestione dei bordi. Con la versione 2.2.0 arriva nella libreria anche Wave Race: Blue Storm, il classico racing game acquatico di Nintendo originariamente pubblicato nel 2001. Si tratta di un titolo molto atteso dagli appassionati della prima ora, noto per la sua simulazione delle onde e per il gameplay tecnico che lo distingueva dagli altri racing game dell’epoca.

L’aggiunta di Wave Race: Blue Storm conferma che Nintendo continua ad espandere la libreria GameCube con titoli di spessore, e che l’aggiornamento 2.2.0 porta con sé contenuti concreti oltre alle migliorie tecniche.

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Chi può accedere alla libreria GameCube e quanto costa

Per usufruire di queste novità — sia la disattivazione dei nintendo switch online gamecube bordi sia l’accesso ai giochi della libreria — è necessario essere abbonati a Nintendo Switch Online + Expansion Pack. Questo piano di abbonamento, che include la libreria GameCube su Switch 2, ha un costo di 49,99 dollari all’anno.

Non basta quindi il piano base di Nintendo Switch Online: serve il livello superiore, che comprende anche le librerie di altri sistemi classici e contenuti aggiuntivi per alcuni giochi. Chi è già abbonato all’Expansion Pack troverà l’aggiornamento 2.2.0 disponibile automaticamente, senza costi extra.

Perché questa funzione conta davvero

I bordi decorativi nelle app Classics hanno sempre avuto una doppia valenza. Da un lato richiamano l’estetica originale delle console, creando un senso di nostalgia. Dall’altro occupano porzioni dello schermo che molti giocatori preferirebbero lasciare libere, soprattutto su display ampi o in modalità TV.

La possibilità di scegliere è un passo importante. Significa che Nintendo riconosce che non tutti i giocatori vogliono la stessa esperienza visiva, e che la personalizzazione — anche su dettagli apparentemente minori — migliora la qualità percepita del servizio.

Per ora, però, la funzione rimane limitata all’app GameCube. Chi gioca ai classici NES, SNES o Nintendo 64 tramite Switch Online dovrà attendere eventuali aggiornamenti futuri per le rispettive app. Nulla di confermato da Nintendo su questo fronte, ma l’arrivo della feature sul GameCube apre uno scenario interessante per gli altri cataloghi.

Puoi trovare ulteriori dettagli sull’aggiornamento sul sito Nintendo Life. Se sei abbonato all’Expansion Pack, il consiglio pratico è semplice: aggiorna l’app, entra nelle impostazioni del gioco e sperimenta entrambe le modalità per capire quale preferisci — con o senza bordi, la scelta adesso è tua.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.