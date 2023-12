NINTENDO SWITCH SPORTS a soli 49 euro: scopri come fare su eBay!

Nintendo Switch Sports è una raccolta di sport per Nintendo Switch che ti cala nel bel mezzo dell’azione! Competi in sei sport, inclusi pallavolo, calcio e bowling, ed esegui movimenti nel mondo reale che verranno riprodotti all’interno del gioco. Su eBay puoi prenderlo a soli € 49,49 inserendo al momento dell’acquisto il coupon FESTE23. Ti ricordiamo però che scade il 20 dicembre, quindi ti conviene affrettarti!

Nintendo Switch Sports: le caratteristiche

Gioca insieme ad amici e parenti in locale o online o sfida altri giocatori di tutto il mondo. Oltre a personalizzare il tuo personaggio con oggetti ottenuti giocando online, potrai divertirti in tanti altri modi, per esempio mettendoti alla prova nella Lega Pro, dove potrai provare a far salire il tuo livello vincendo nei diversi sport.

Ecco i giochi che troverai:

Tennis: colpisci la pallina muovendo con precisione il controller Joy-Con al momento giusto; Bowling: lancia la boccia in linea retta o imprimile un leggero effetto; Chanbara: spingi il tuo avversario fuori dalla piattaforma mentre attacchi e ti difendi; Calcio: usa un pallone gigante per giocate dinamiche. Tira in porta ed esibisciti in spettacolari colpi di testa in tuffo con i controller Joy-Con. Collegando un controller Joy-Con alla fascia per la gamba, inclusa con la versione su scheda del gioco (e disponibile anche separatamente), potrai giocare alla modalità Rigori simulando veri e propri tiri; Badminton: indirizza i tuoi colpi a destra e a sinistra senza fare cadere per terra il volano. Usa potenti schiacciate per portarti in vantaggio! Pallavolo: usa il controller Joy-Con per servire, ricevere, alzare e schiacciare.

Nintendo Switch Sports è una raccolta di sport per Nintendo Switch che ti cala nel bel mezzo dell’azione! Su eBay puoi prenderlo a soli € 49,49 inserendo al momento dell’acquisto il coupon FESTE23. Ti ricordiamo però che scade il 20 dicembre, quindi ti conviene affrettarti!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.