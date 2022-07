Nintendo Switch su Amazon: 60 euro di sconto grazie a questa promo

La Nintendo Switch è ancora una delle console portatili più popolare di sempre. Grazie ai migliori franchise di giochi esclusivi ed un hardware di tutto rispetto, è una console che non puoi non acquistare, sopratutto a questo prezzo: la trovi su Amazon a soli 265,00€ invece di 329,99€.

Grazie a successi travolgenti come Animal Crossing: New Horizons, rimasterizzazioni di giochi classici come Super Mario 3D All-Stars recentemente rilasciato, un numero crescente di giochi di terze parti di sviluppatori grandi e piccoli, nonché esperienze completamente uniche come Nintendo Labo o Mario Kart Live, sembra che Switch non avrà problemi a reggere la concorrenza di Sony e Microsoft.

La console comprende è simile ad un tablet da 6,2 pollici, con touchscreen da 720p, altoparlanti stereo e cavalletto sul retro, quindi può essere utilizzato a mani libere e in movimento. Sì, puoi giocare a Mario sul grande schermo grazie alla dock compresa nello scatolo a casa o sullo schermo della console mentre vai al lavoro al mattino.

I due mini controller, chiamati Joy-Cons, agganciano entrambi i lati del piccolo schermo quando giochi da solo. Quando sono agganciati, si caricano. Possono anche essere rimossi e utilizzati come mini gamepad individuali per giochi a due o più giocatori. Oppure possono essere agganciati su entrambi i lati di un Joy-Con Grip per creare un controller di gioco più grande e più maneggevole.

Questa versatilità è la più grande caratteristica di Switch. Non è una novità il fatto che un dispositivo tablet possa essere collegato a una TV per un’esperienza di gioco domestica, ma Nintendo lo rende ancora più semplice. Basta far scorrere la console portatile in un alloggiamento di plastica, che è sia alimentato che collegato a una TV tramite HDMI, e il tuo gioco o la schermata iniziale di Nintendo apparirà invece sul grande schermo.

Quando è agganciata alla base, la Switch porta l’esperienza grafica a Full HD 1080p. Non tutti i giochi lo raggiungeranno: The Legend of Zelda – Breath of the Wild mantiene una risoluzione di 900p in modalità TV, ad esempio ma in ogni caso la risoluzione si avvicina a quella di un gioco Xbox One o PS4. In sconto del 20% ora su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.