Nintendo Switch V.2+SWITCH SPORTS ITALIA a prezzo da FUORI TUTTO su eBay

La Nintendo Switch V2 è una console portatile che offre un’esperienza di gioco versatile e divertente per giocatori di tutte le età. Questa è la versione aggiornata del modello originale e presenta alcune migliorie significative, oltre in allegato il videogioco SWITCH SPORTS ITALIA.

Puoi prenderla in questo preciso istante a un super prezzo, grazie all’offerta incredibile di oggi: appena 259€ su eBay per avere una delle più apprezzate e richieste console degli ultimi anni. Proprio per questo devi fare in fretta: a questo prezzo andrà sicuramente esaurita in poco tempo, complice la promozione in corso su eBay che ti permette di averla in sconto.

Nintendo Switch col gioco SWITCH SPORTS ITALIA, prendilo SUBITO

Nintendo Switch, ormai lo sanno tutti, è una console casalinga rivoluzionaria che non solo si connette al televisore di casa, ma si trasforma anche in un sistema da gioco portatile grazie al suo schermo da 6,2 pollici con touch screen multi-touch capacitivo. Fino a otto console possono essere collegate tramite connessione locale, per giocare in multiplayer dove, quando e con chi si vuole.

La console permette inoltre di giocare in multiplayer online e anche in modalità da tavolo condividendo un Joy-Con a testa. I giocatori possono godersi un’esperienza da console casalinga completa in qualsiasi momento e dovunque si trovino. Se non sei vicino a un televisore, usa lo stand integrato e dai un Joy-Con a un amico per giocare in modalità cooperativa o competitiva sfruttando lo schermo della console.

D’altronde è considerata dalla critica la migliore console al momento sul mercato per via di una ludoteca ricchissima e proprio del costo basso. La confezione contiene: console, base per Nintendo Switch, un Joy-Con sinistro (rosso), un Joy-Con destro (blu), impugnatura joy-con, alimentatore, un set di laccetti per Joy-Con, cavo HDMI. Goditi l’esperienza di una console da casa che ti segue dovunque tu vada grazie all’offerta incredibile di oggi: appena 259€ su eBay con le spedizioni incluse nel prezzo.

