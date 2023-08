Nintendo Switch V2: gioca in mobilità ad un PREZZO IMBATTIBILE

Se sei un appassionato di giochi e intrattenimento e sei alla ricerca di una console portatile, c’è un’offerta che non puoi perdere. La Nintendo Switch V2 è ora disponibile al prezzo SHOCK di 249,99€, per un risparmio di ben 79,91€ rispetto al prezzo originale di 329,90€.

Nintendo Switch V2 in SUPER OFFERTA: Giochi e intrattenimento sempre con te

Grazie a questa fantastica console portatile, potrai immergerti nel mondo del giochi ovunque tu sia. Questo è un ottimo periodo per acquistare questa tipologia di console, poiché potrai portarla con te durante le tue vacanze estive, che sia a mare o in montagna.

Inoltre, grazie al servizio online per Nintendo Switch, avrai anche la possibilità di giocare con fino a 8 amici e sfidare giocatori di tutto il mondo.

I controller Joy-Con rendono l’esperienza di gioco su Nintendo Switch ancora più coinvolgente, poiché è possibile giocare con un amico tenendo un Joy-Con ciascuno, o unire i due controller per un’esperienza tradizionale. E grazie alla tecnologia di movimento e il feedback tattile avanzato, sentirai ogni movimento.

Inoltre, la telecamera IR di movimento del Joy-Con destro è in grado di riconoscere la forma, la distanza e il movimento degli oggetti che inquadra.

La Nintendo Switch V2 è dotata di un display touch screen da 6,2 pollici con risoluzione 1280 x 720. Il processore NVIDIA Tegra offre ottime prestazioni, mentre la memoria interna da 32 GB offre abbastanza spazio per i tuoi giochi.

La console è dotata di una batteria da 4310 mAh, non rimovibile, in grado di garantire un’autonomia da 4,5 a 9 ore. La durata della batteria dipende dai giochi. Giocando a The Legend of Zelda: Breath of the Wild, ad esempio, la batteria dura circa 5,5 ore.

Questa è un’offerta irrinunciabile. Acquistando la Nintendo Switch V2 a soli 249,99€ anziché 329,90€, risparmierai ben 79,91€. Affrettai, l’offerta è disponibile solamente per un periodo limitato di tempo.

