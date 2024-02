NiPoGi AM16 Mini PC, mini è anche il prezzo grazie al fantastico coupon in pagina!

NiPoGi AM16 Mini PC è un PC potente e versatile, perfetto per utenti che cercano un computer compatto senza rinunciare alle prestazioni. La componentistica è di assoluto livello, ma ovviamente il vero punto di forza sono le dimensioni, davvero ridotte che gli permettono di essere posizionato con facilità in qualsiasi ambiente, dai negozi ai chi cerca un piccolo set top box da posizionare sotto la TV in salotto! Amazon lo sconta del 5%, ma a questo si aggiunge un bel COUPON da inserire in pagina che ci fa risparmiare 57 euro! Da 416 euro si passa con un semplice click a 359 euro!

Piccolo ma potente!

Il cuore del Mini Pc è il processore Ryzen 5 PRO 5675U è basato sull’architettura Zen 2 e offre velocità di elaborazione elevate e una gestione efficiente delle risorse. Con una frequenza di base di 2,1 GHz e una frequenza di boost fino a 4,0 GHz, è in grado di gestire senza problemi compiti complessi come editing video, gaming e multitasking.

Accanto alla CPU troviamo la scheda grafica integrata AMD Radeon Vega 7 che offre prestazioni visive di buon livello, garantendo una grafica piacevole e fluida. Grazie a questa combinazione di processore e scheda grafica, NiPoGi AM16 Mini PC può gestire facilmente anche le applicazioni più esigenti in termini di calcolo e rendering e offrire un’esperienza visiva fluida anche per i videogiochi più recenti.

Inoltre, NiPoGi AM16 Mini PC è dotato di 32 GB di memoria RAM DDR4, che permette una gestione efficiente delle applicazioni in esecuzione senza rallentamenti e lag di troppo. Per quanto riguarda lo spazio di archiviazione, NiPoGi AM16 Mini PC offre un SSD NVMe da 512 GB decisamente veloce e performante.

In termini di connettività poi, NiPoGi AM16 Mini PC ha una varietà di opzioni decisamente ampia. Dispone di porte USB 3.0, USB 2.0, HDMI, DisplayPort, connessione Ethernet Gigabit e Wi-Fi 6 integrato.

Leggendo queste righe si capisce che NiPoGi AM16 Mini PC ha caratteristiche di tutto rispetto, non va assolutamente sottovalutato quando si cerca un PC potente senza spendere troppo! Il prezzo è interessante di partenza, ma grazie al piccolo sconto e soprattutto al COUPON da inserire in pagina che ci fa risparmiare 57 euro lo è ancor di più!

