NiPoGi AM21: un mini PC pronto a tutto, anche alle sfide più impegnative

Potenza e compattezza si incontrano in un dispositivo pensato per chi cerca alte prestazioni in poco spazio. Il NiPoGi AM21, disponibile a circa 599 euro, rappresenta una scelta interessante per professionisti e appassionati di tecnologia che desiderano un mini PC capace di sfidare i desktop tradizionali. Con il processore AMD Ryzen 9 6900HX, basato su architettura Zen3+ a 6 nm, questo mini PC offre un mix di potenza ed efficienza, rendendolo ideale per chi ha bisogno di un dispositivo affidabile e performante. Acquistalo adesso su Amazon.

NiPoGi AM21: il PC da avere

Il cuore del dispositivo è il processore Ryzen 9 6900HX, con 8 core e 16 thread, capace di raggiungere una frequenza massima di 4,9 GHz. Questo si combina con la grafica integrata Radeon 680M, offrendo prestazioni che superano anche quelle di soluzioni di fascia alta come l’Intel i9-12900H. Il tutto è gestito con un TDP di soli 45W, che garantisce stabilità anche durante carichi di lavoro intensi. Il supporto per la connessione di quattro monitor in 4K a 60Hz grazie a HDMI 2.1, USB4 e USB3.2 Type-C amplia ulteriormente le possibilità di utilizzo, rendendolo perfetto sia per la produttività che per l’intrattenimento.

Il comparto memoria e archiviazione è altrettanto convincente: il NiPoGi AM21 integra 16GB di RAM DDR5 a 4800 MHz, che offre un incremento delle prestazioni del 35% rispetto alla precedente generazione DDR4. Per lo storage, è incluso un SSD NVMe PCIe 3.0 da 512GB, espandibile fino a 4TB grazie ai due slot M.2 2280. È bene notare, tuttavia, che il dispositivo non supporta unità SATA, un dettaglio da considerare per chi ha esigenze specifiche in termini di compatibilità.

Dal punto di vista della connettività, il mini PC è dotato di WiFi 6 e Bluetooth 5.2, garantendo trasferimenti dati rapidi e stabili. Il sistema dual LAN, con due porte Gigabit Ethernet, aggiunge un ulteriore livello di flessibilità, permettendo configurazioni avanzate come firewall o server domestici. La varietà di porte disponibili, che include due HDMI 2.1, una USB 4 con velocità fino a 40 Gbps, una USB 3.2 Type-C e quattro USB 3.2 Type-A, lo rende compatibile con una vasta gamma di periferiche moderne.

Preinstallato con Windows 11 Pro, il NiPoGi AM21 offre funzionalità aggiuntive come Wake On LAN e Auto Power On, utili per chi necessita di avviare il dispositivo da remoto o automatizzare determinati processi. Le dimensioni compatte e il peso di 1,23 kg lo rendono facilmente trasportabile, ideale per chi lavora in movimento o desidera un dispositivo discreto per l’ufficio o la casa.

Incluso nella confezione troviamo un adattatore di alimentazione, un supporto VESA per il montaggio su monitor, un cavo HDMI, un manuale utente e una garanzia di un anno con assistenza clienti dedicata. Questi dettagli completano un’offerta che si distingue per la sua completezza e versatilità. Acquistalo adesso a soli 599,00 euro su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.