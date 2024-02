Nokia 105 con Dual SIM e batteria a lunga durata a 28€ su Amazon: REGALATO

Che ne diresti di entrare nel mondo degli smartphone Nokia con questo modello della serie 105? Il Nokia 105 è un telefono cellulare compatto e affidabile che offre tutte le funzionalità essenziali di cui hai bisogno per rimanere connesso e organizzato nella vita di tutti i giorni. Con il suo design semplice e intuitivo, questo telefono è perfetto per chi cerca un dispositivo di base che sia facile da usare e privo di fronzoli.

Dotato di un display a colori da 1.77 pollici, offre un’esperienza di visualizzazione chiara e nitida per le tue chiamate, messaggi e altre attività quotidiane. Inoltre, con la sua torcia integrata, questo telefono è particolarmente utile in situazioni di scarsa illuminazione o di emergenza. Corri ad accaparrartelo su Amazon a soli 28 euro, con le spedizioni rapide, sicure e gratuite garantite dai servizi Prime.

Nokia 105, low cost di qualità

Nokia 105 è dotato di una qualità costruttiva Nokia super resistente e affidabile con ancora più modi per connettersi. Progettato per resistere agli urti della vita, grazie a un robusto telaio interno in metallo e all’eccellente artigianato nordico, questo dispositivo della serie C è stato rigorosamente testato per garantire che soddisfi gli elevati standard di durata e offra un design ponderato e mirato a un prezzo accessibile.

La funzionalità dual SIM ti consente di gestire facilmente due numeri di telefono separati sullo stesso dispositivo, ideale per chi ha bisogno di separare lavoro e vita personale o per chi viaggia frequentemente all’estero. Inoltre, con la connettività 4G, puoi godere di una connessione Internet rapida e affidabile per navigare sul web e inviare messaggi istantanei ovunque tu sia.

Il Nokia 105 offre sicurezza e qualità costruttiva, con 2 anni di aggiornamenti trimestrali sulla sicurezza per proteggere i tuoi dati personali, con la libertà di navigare, fare acquisti o effettuare operazioni bancarie online in totale tranquillità. Cosa aspetti? Se stai cercando un telefono di backup affidabile oppure un dispositivo di base per le tue esigenze di comunicazione essenziali, il Nokia 105 è una scelta eccellente che offre prestazioni affidabili e una grande facilità d’uso. Il tutto a pochi Euro, visto che lo trovi su Amazon a soli 28 euro, con le spedizioni rapide, sicure e gratuite garantite dai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.