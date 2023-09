Nokia 110, il cellulare VECCHIO STAMPO per uso quotidiano con 4G a 39€ (Amazon)

Il Nokia 110 è un telefono cellulare di base che offre funzionalità essenziali e semplicità d’uso. Il cellulare ha un design compatto e resistente che lo rende adatto per un uso quotidiano, ideale quindi per chi desidera uno strumento di comunicazione senza fronzoli o per chi ha bisogno di un telefono di backup.

È progettato per resistere a urti e graffi, ed è dotato di un display a colori da 1,77 pollici che consente di visualizzare in modo chiaro testi e immagini, sufficiente per un utilizzo di base. Tra l’altro costa anche pochissimo su Amazon, appena 39€ con lo sconto dell’11%. Dunque un motivo in più per acquistarlo.

Nokia 110, il cellulare per tutti i giorni

Il Nokia 110 supporta la connettività 4G, il che significa che puoi navigare in Internet e utilizzare le funzionalità online con una connessione più veloce rispetto ai telefoni cellulari 2G o 3G. Questo telefono dispone di una fotocamera integrata che ti consente di scattare foto di base. Non aspettarti però foto di alta qualità; è più adatto per catturare momenti occasionali. Il Nokia 110 supporta la doppia SIM card, il che significa che puoi utilizzare due numeri di telefono diversi nello stesso dispositivo.

Questo è utile se desideri separare le chiamate personali e professionali o se viaggi spesso all’estero. La batteria del Nokia 110 offre una lunga durata, il che significa che puoi utilizzare il telefono per diversi giorni senza doverlo ricaricare frequentemente. Questo telefono è dotato di una tastiera fisica alfanumerica, che può essere più comoda per alcune persone rispetto alle tastiere touch screen. È ideale per la composizione di messaggi di testo e chiamate.

Il Nokia 110 include una radio FM integrata e un lettore MP3, che ti permette di ascoltare musica o seguire le ultime notizie mentre sei in movimento, e perfino di una torcia integrata che può essere utile in situazioni di emergenza. Insomma, come scritto all’inizio è un cellulare “alla vecchia maniera”, progettato per coloro che cercano un telefono semplice, senza fronzoli. Prendilo su Amazon con appena 39€ e lo sconto dell’11%. Le spedizioni sono gratuite.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.