Nokia is back! Con questo smartphone indistruttibile a soli 59 euro!

Dopo il matrimonio andato male con Microsoft, il colosso della telefonia mobile Nokia vuole tornare protagonista del settore, come lo era a cavallo tra gli anni ’90 e inizio 2000. Nokia C2 2nd Edition è uno Smartphone ideale per quanti sono alle prime armi con i telefoni smart, devono sostituire urgentemente il proprio telefono o hanno bisogno di un secondo device mobile. Parliamo infatti di una connessione 4G, 32GB di memoria , 2GB di RAM, Display 5.7″, fotocamera 5 Mp, Batteria 2400 mAh, Dual Sim, un particolare colore Blue Ghiaccio. Ora lo paghi solo 59,99 euro, grazie allo sconto dell’8%!

Nokia C2 2nd Edition: le caratteristiche

Il Nokia C2 2nd Edition fa parte del filone C-Series dell’azienda finlandese, che ti dà l’opportunità di entrare in possesso di uno smartphone in totale sicurezza. Offre massima sicurezza e qualità, con 2 anni di aggiornamenti trimestrali. È anche costruito per durare, con un robusto chassis interno in metallo. Il generoso display da 5,7 pollici si adatta facilmente anche alla tua mano, dandoti accesso a un mondo di nuove possibilità.

Monta il sistema Android 11 Go Edition. Display da 5.7”, Processore Quad-Core, RAM da 2 GB e memoria interna da 32 GB espandibile con MicroSD fino a 256 GB. Fotocamera posteriore con sensore da 5mp con flash LED , camera frontale con flash per ottimi selfie da 2mp.

Insomma, un buon telefono che puoi anche decidere di regalare visto che Amazon ha prolungato la restituzione fino al 31 gennaio 2024. Ora lo paghi solo 59,99 euro, grazie allo sconto dell’8%!

