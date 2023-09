Nokia C31, l'entry-level affidabile con batteria ENORME in offerta su Amazon

Il Nokia C31 è uno smartphone con alcune caratteristiche interessanti che lo rendono adatto per l’uso quotidiano e per chi cerca un dispositivo affidabile. Con un ampio display, una buona quantità di memoria, funzione Dual SIM e una batteria di lunga durata, è progettato per soddisfare le esigenze degli utenti che cercano un dispositivo semplice ed efficiente. Che può essere tuo con appena 113€, incluse le spedizioni via Prime.

Nokia C31, che occasione

Il Nokia C31 dispone di un display abbastanza grande con risoluzione HD+, che offre una buona esperienza visiva per la visualizzazione di contenuti multimediali e la navigazione su Internet. Questo telefono offre una quantità decente di RAM e una buona quantità di spazio di archiviazione, consentendo di eseguire applicazioni e archiviare file senza problemi.

Il sistema di fotocamera del Nokia C31 è in grado di catturare foto e video di base. Offre una fotocamera principale da 13MP e una fotocamera selfie. La batteria di grandi dimensioni garantisce una lunga durata della batteria, consentendo di utilizzare il telefono per lungo tempo senza doverlo ricaricare frequentemente.

Il Nokia C31 esegue il sistema operativo Android 12, che offre un’esperienza Android pulita e accesso a un’ampia gamma di app attraverso il Google Play Store. La versione con cavo Micro-USB aggiuntivo potrebbe essere comoda se desideri un cavo di ricarica extra o di riserva.

Il Nokia C31 è un telefono di fascia media che offre un insieme solido di funzionalità per le esigenze quotidiane. La batteria di lunga durata e l’ampio spazio di archiviazione sono i punti di forza principali di questo dispositivo. Fallo tuo su Amazon a 113€ con le spese di spedizione gratuite.

