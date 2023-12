NOKIA TV LED: ecco l'offerta ASSURDA di Amazon

Spesso e volentieri, accanto alle smart TV da salotto da 50 e più pollici, necessitiamo al contempo di una TV da poter installare eventualmente all’interno della nostra cucina o della camera da letto, e che abbia delle dimensioni decisamente più contenute. Ecco dunque che alla luce di questo Amazon ha ben pensato di proporti la Nokia TV LED (modello HEA24GH220) in offerta al sensazionale prezzo di soli 139 euro, con un ottimo sconto del 18% rispetto all’originale prezzo di listino suggerito dalla compagnia produttrice, in questo caso Nokia.

Nokia TV LED: perfetta per ogni camera

Una delle funzionalità senz’ombra di dubbio più interessanti e curiose alla base di questa TV è il fatto che può essere utilizzata benissimo anche quando ti trovi in campeggio: la confezione della TV presenta infatti al suo interno un adattatore da 12 V, che è ideale per camper, roulotte o perfino la barca.

Nel caso di questo modello parliamo di un pannello da 24 pollici di diagonale (con 60 centimetri di larghezza) che sono più che sufficienti per una visione abbastanza ravvicinata: puoi utilizzarla ad esempio in cucina per vedere i tuoi programmi preferiti mentre prepari i tuoi piatti preferiti, oppure anche in camera da letto per guardare un film prima di dormire.

La TV presenta il sistema operativo Android, che permette di avere un accesso diretto (tramite connessione Wi-Fi al proprio router di casa) alle principali piattaforme di streaming come Netflix, Amazon Prime Video, Disney Plus, Apple TV+ e tante altre ancora, in modo da poter godere istantaneamente dei tuoi film e serie TV preferiti.

Molto apprezzata poi la presenza del triplo sintonizzatore per il digitale terrestre, che ti consentirà di evitare ulteriori acquisti inutili, avendo così accesso immediato ai tuoi canali televisivi preferiti. Grazie alle porte HDMI presenti in corrispondenza della parte posteriore potrai perfino collegare le tue console di nuova generazione come PlayStation 5 e Xbox Series X, riuscendo a giocare in un attimo.

In definitiva a poco più di 130 euro hai la possibilità di portarti a casa una delle migliori TV con basso polliciaggio attualmente presenti sul mercato, con cui potrai vedere i tuoi film e serie TV preferiti in ogni angolo di casa tua: ecco solo uno dei tantissimi motivi per cui ti consigliamo fortemente di acquistare questa Nokia TV LED (modello HEA24GH220) in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che si tratta di un’offerta a tempo limitato e le unità disponibili potrebbero dunque terminare improvvisamente da un momento all’altro.

