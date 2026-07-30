Un’auto nuova con un canone di 100 euro al mese potrebbe diventare accessibile anche alle famiglie che oggi non riescono a sostenere i costi di acquisto o di un normale noleggio a lungo termine.

È questo l’obiettivo del nuovo noleggio sociale auto, una misura pubblica rivolta alle persone con redditi contenuti e collegata alla rottamazione di un vecchio veicolo. Il programma è stato annunciato ufficialmente, ma non è ancora possibile presentare domanda: serviranno lo sportello telematico e la selezione delle vetture disponibili.

Come funziona il noleggio sociale da 100 euro

La formula prevede un canone mensile di 100 euro, IVA inclusa, per utilizzare una vettura nuova attraverso un contratto di noleggio a lungo termine. Non si tratta quindi di un’auto regalata né di un acquisto a rate: il veicolo resta nella disponibilità del soggetto che gestisce il programma e viene concesso all’utente per il periodo stabilito.

Il contratto avrà una durata minima di 36 mesi e consentirà di percorrere fino a 12.000 chilometri ogni anno. Al termine dei tre anni, il beneficiario potrà restituire la vettura oppure valutarne l’acquisto con uno sconto del 10% sul valore di mercato rilevato in quel momento.

Non sono stati ancora pubblicati tutti i dettagli del contratto. In particolare, bisognerà attendere i documenti attuativi e la gara per sapere con precisione quali servizi saranno inclusi nei 100 euro, quali coperture assicurative verranno applicate e come saranno gestiti manutenzione, bollo ed eventuali danni.

Chi potrà presentare la domanda

Il noleggio sociale sarà riservato alle persone fisiche con un ISEE inferiore a 30.000 euro. Il rispetto della soglia economica non sarà però sufficiente: per ottenere l’auto sarà obbligatorio consegnare per la rottamazione un veicolo con classe ambientale fino a Euro 4.

La vecchia automobile dovrà risultare intestata al richiedente da almeno 12 mesi. Questa condizione serve a evitare l’acquisto temporaneo di un mezzo molto vecchio con il solo scopo di accedere al programma e collega il sostegno economico al rinnovo effettivo del parco circolante.

Le richieste saranno raccolte attraverso uno sportello telematico dedicato. La graduatoria seguirà l’ordine cronologico di presentazione, quindi le risorse non verranno distribuite in base al valore ISEE più basso tra tutti i partecipanti, ma secondo la tempestività della domanda, una volta verificati i requisiti.

Quali automobili potranno essere assegnate

Le vetture dovranno essere nuove e immatricolate in Italia, appartenere alla categoria M1 ed essere omologate almeno Euro 6. Il limite massimo previsto per le emissioni è di 135 grammi di CO₂ per chilometro, quindi il programma non sarà riservato esclusivamente alle auto elettriche.

La scelta del modello non sarà libera come in un normale concessionario. Le automobili verranno individuate attraverso una gara pubblica gestita dall’ACI e, nella prima fase, dovrebbe essere selezionato un solo modello. Il tetto economico stabilito per ciascun veicolo riduce il numero delle auto potenzialmente compatibili e rende decisive le condizioni offerte dai costruttori.

La dotazione iniziale punta a finanziare circa 3.000 vetture. Il numero è quindi molto limitato rispetto alla platea potenziale delle famiglie con ISEE inferiore alla soglia, motivo per cui l’apertura dello sportello potrebbe trasformarsi in un vero click day.

Quando partirà davvero il programma

Al momento non è ancora possibile richiedere l’automobile. Prima dell’apertura delle domande, l’ACI dovrà completare la procedura europea necessaria per scegliere il veicolo e definire le condizioni del servizio. Anche il portale per le adesioni risulta ancora in fase di preparazione.

Il progetto è stato presentato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy e dall’Automobile Club d’Italia il 23 luglio 2026, in attuazione del DPCM Automotive del 10 giugno. Il programma dispone inizialmente di 50 milioni di euro e resterà sperimentale fino al 30 giugno 2030. Le tempistiche richieste dalla gara potrebbero però spostare l’effettiva assegnazione delle prime auto verso il 2027.

Le condizioni già ufficializzate prevedono il canone di 100 euro IVA inclusa, un massimo di 12.000 chilometri annui, l’ISEE sotto i 30.000 euro e la rottamazione di un veicolo fino a Euro 4 posseduto da almeno un anno. Prima di aderire sarà comunque necessario consultare il bando definitivo, perché soltanto allora saranno noti il modello assegnato, i servizi inclusi e tutti gli obblighi contrattuali.