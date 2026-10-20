Non accendere i termosifoni: da ACTION il riscaldatore con termostato costa meno di 20 euro

Le temperature stanno scendendo e in molte case il momento di accendere il riscaldamento si avvicina. Non sempre però serve scaldare tutto l’appartamento: a volte basta intervenire in una sola stanza, per qualche ora. È qui che entra in gioco il termoconvettore Alpina che Action ha appena rimesso in vendita, lanciato in questi giorni anche nei negozi spagnoli della catena.

In Italia il prodotto è già sul sito ufficiale di Action allo stesso prezzo, 19,95 euro, con il codice articolo 3201584. È disponibile in due colori, nero e bianco. Chi frequenta la catena olandese potrebbe ricordarlo dall’inverno scorso. Allora costava 18,95 euro e a fine anno era stato proposto anche in promozione a 14,99 euro: un dettaglio utile, perché suggerisce che il prezzo potrebbe scendere di nuovo con l’avvicinarsi delle feste.

Il funzionamento è quello classico della convezione. L’aria fredda entra dalla parte bassa dell’apparecchio, passa attraverso una resistenza elettrica che la riscalda e poi esce verso l’ambiente, creando un flusso tiepido costante. Non ci sono ventole rumorose né pannelli da fissare al muro: il convettore si appoggia a terra in posizione verticale e misura circa 20 per 53,5 per 38,5 centimetri.

La questione dei consumi

La potenza si regola su tre livelli, 750, 1.250 e 2.000 watt, con una manopola. A questo si aggiunge un termostato regolabile, che permette di impostare la temperatura desiderata: raggiunta la soglia, l’apparecchio si spegne e si riaccende da solo quando la stanza torna a raffreddarsi. È la funzione che fa davvero la differenza sui consumi, perché evita che il dispositivo lavori senza sosta.

Proprio i consumi sono l’aspetto da tenere d’occhio. Alla massima potenza il termoconvettore assorbe 2 kWh per ogni ora di funzionamento, mentre al livello più basso si scende a 0,75 kWh. Per capire quanto pesa sulla bolletta basta moltiplicare questi valori per il prezzo del kilowattora indicato nel proprio contratto. Usarlo per riscaldare un bagno al mattino o uno studio per qualche ora è una cosa; tenerlo acceso tutto il giorno come unica fonte di calore è un’altra, decisamente meno conveniente.

Action indica che l’apparecchio è adatto a spazi fino a circa 15 metri quadri. Il campo d’uso è quindi preciso: camerette, piccoli uffici domestici, bagni, ingressi o quella stanza della casa dove il termosifone fatica ad arrivare. In un soggiorno ampio o in un open space, invece, il convettore farebbe fatica e servirebbe a poco.

Il peso ridotto e il formato compatto permettono di spostarlo facilmente da una stanza all’altra a seconda del momento della giornata. Come per tutte le stufette elettriche, conviene collegarlo direttamente alla presa a muro, evitando prolunghe e ciabatte multiple, e tenerlo lontano da tende, coperte e mobili.

Action, che in Italia conta ormai oltre 220 negozi, propone ogni settimana circa 150 novità a rotazione. I prodotti stagionali come questo tendono a esaurirsi in fretta, soprattutto nei punti vendita più frequentati, e la disponibilità può variare da negozio a negozio.