Non accendere i termosifoni: da ACTION il riscaldatore con termostato costa meno di 20 euro

Con l’arrivo del freddo torna la caccia alle soluzioni per scaldare casa spendendo poco. Tra gli scaffali dei discount, quest’anno c’è un piccolo apparecchio che promette calore immediato a un prezzo contenuto.
Con l’arrivo del freddo torna la caccia alle soluzioni per scaldare casa spendendo poco. Tra gli scaffali dei discount, quest’anno c’è un piccolo apparecchio che promette calore immediato a un prezzo contenuto.
Valentina Giungati
Pubblicato il 20 ott 2026
Non accendere i termosifoni: da ACTION il riscaldatore con termostato costa meno di 20 euro

Le temperature stanno scendendo e in molte case il momento di accendere il riscaldamento si avvicina. Non sempre però serve scaldare tutto l’appartamento: a volte basta intervenire in una sola stanza, per qualche ora. È qui che entra in gioco il termoconvettore Alpina che Action ha appena rimesso in vendita, lanciato in questi giorni anche nei negozi spagnoli della catena.

In Italia il prodotto è già sul sito ufficiale di Action allo stesso prezzo, 19,95 euro, con il codice articolo 3201584. È disponibile in due colori, nero e bianco. Chi frequenta la catena olandese potrebbe ricordarlo dall’inverno scorso. Allora costava 18,95 euro e a fine anno era stato proposto anche in promozione a 14,99 euro: un dettaglio utile, perché suggerisce che il prezzo potrebbe scendere di nuovo con l’avvicinarsi delle feste.

Il funzionamento è quello classico della convezione. L’aria fredda entra dalla parte bassa dell’apparecchio, passa attraverso una resistenza elettrica che la riscalda e poi esce verso l’ambiente, creando un flusso tiepido costante. Non ci sono ventole rumorose né pannelli da fissare al muro: il convettore si appoggia a terra in posizione verticale e misura circa 20 per 53,5 per 38,5 centimetri.

La questione dei consumi

La potenza si regola su tre livelli, 750, 1.250 e 2.000 watt, con una manopola. A questo si aggiunge un termostato regolabile, che permette di impostare la temperatura desiderata: raggiunta la soglia, l’apparecchio si spegne e si riaccende da solo quando la stanza torna a raffreddarsi. È la funzione che fa davvero la differenza sui consumi, perché evita che il dispositivo lavori senza sosta.

Calefactor eléctrico de convección blanco en el suelo junto a una ventana, con escritorio y manta al fondo

Non accendere i termosifoni: da ACTION il riscaldatore con termostato costa meno di 20 euro

Proprio i consumi sono l’aspetto da tenere d’occhio. Alla massima potenza il termoconvettore assorbe 2 kWh per ogni ora di funzionamento, mentre al livello più basso si scende a 0,75 kWh. Per capire quanto pesa sulla bolletta basta moltiplicare questi valori per il prezzo del kilowattora indicato nel proprio contratto. Usarlo per riscaldare un bagno al mattino o uno studio per qualche ora è una cosa; tenerlo acceso tutto il giorno come unica fonte di calore è un’altra, decisamente meno conveniente.

Action indica che l’apparecchio è adatto a spazi fino a circa 15 metri quadri. Il campo d’uso è quindi preciso: camerette, piccoli uffici domestici, bagni, ingressi o quella stanza della casa dove il termosifone fatica ad arrivare. In un soggiorno ampio o in un open space, invece, il convettore farebbe fatica e servirebbe a poco.

Il peso ridotto e il formato compatto permettono di spostarlo facilmente da una stanza all’altra a seconda del momento della giornata. Come per tutte le stufette elettriche, conviene collegarlo direttamente alla presa a muro, evitando prolunghe e ciabatte multiple, e tenerlo lontano da tende, coperte e mobili.

Action, che in Italia conta ormai oltre 220 negozi, propone ogni settimana circa 150 novità a rotazione. I prodotti stagionali come questo tendono a esaurirsi in fretta, soprattutto nei punti vendita più frequentati, e la disponibilità può variare da negozio a negozio.

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