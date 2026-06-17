Non arancione ma blu: a cosa serve il nuovo puntino nella barra di stato del tuo smartphone

Si tratta di un indicatore a forma di puntino blu, che comparirà nella barra di stato per segnalare quando la posizione del dispositivo è attiva.

Una funzione semplice all’apparenza, ma pensata per aumentare la trasparenza sull’uso dei dati personali da parte delle applicazioni installate.

Un nuovo segnale nella barra di stato

Il nuovo indicatore si posiziona nella parte alta dello schermo, accanto alle classiche icone di sistema come batteria, rete e Wi-Fi. La sua funzione è immediata: segnalare quando un’app sta accedendo alla geolocalizzazione dello smartphone.

In molti casi l’uso della posizione è evidente, come durante la navigazione o l’utilizzo di mappe digitali. Tuttavia, in altre situazioni il tracciamento può avvenire in background, senza che l’utente se ne accorga. Il puntino blu nasce proprio per rendere questo comportamento immediatamente riconoscibile.

Android già utilizza da tempo altri segnali visivi per la privacy: il puntino verde indica l’uso della fotocamera, mentre quello arancione segnala l’attivazione del microfono. Il nuovo indicatore blu si aggiunge a questo sistema per coprire un altro dato sensibile: la posizione geografica.

Quando il sistema rileva l’accesso al GPS o ai servizi di localizzazione, il puntino compare automaticamente nella barra di stato. In questo modo l’utente può verificare in tempo reale se qualche applicazione sta raccogliendo dati sulla posizione.

Maggiore controllo sulle app e sulla privacy

Una delle novità più rilevanti è la possibilità di interagire con l’indicatore. Toccando il puntino, infatti, sarà possibile visualizzare quale applicazione sta utilizzando la posizione in quel momento.

Questo consente un controllo più immediato delle autorizzazioni concesse alle app e aiuta a individuare eventuali comportamenti sospetti o non necessari.

Google ha sviluppato questa funzione nell’ambito di un più ampio aggiornamento dedicato alla protezione della privacy su Android, con l’obiettivo di rendere più chiaro quando e come vengono utilizzati i dati sensibili.

In alcuni casi un’app può richiedere contemporaneamente più permessi, come fotocamera, microfono e posizione. In queste situazioni il sistema evita di sovraccaricare la barra di stato con più segnali e mostra solo l’indicatore più rilevante, mentre i dettagli restano consultabili nelle impostazioni rapide.

Questo approccio mantiene l’interfaccia pulita, senza ridurre la trasparenza verso l’utente.

Quando arriverà sui dispositivi Android

La nuova funzione è già in fase di test su alcune versioni preliminari del sistema operativo, in particolare su dispositivi Pixel con release sperimentali. Il rilascio su larga scala è previsto con le prossime versioni di Android, con un’estensione progressiva anche agli altri produttori compatibili.

L’obiettivo è rendere il puntino blu uno standard diffuso, al pari degli altri indicatori di sicurezza già presenti nel sistema.

Sebbene si tratti di un elemento grafico molto semplice, il nuovo indicatore rappresenta un ulteriore passo verso un controllo più consapevole dei dati personali. Sapere quando la posizione è attiva permette agli utenti di avere maggiore consapevolezza su ciò che avviene nel proprio smartphone, riducendo le attività invisibili e migliorando la gestione della privacy quotidiana degli utenti Android.