Tenere premuto per qualche secondo il pulsante di apertura sulla chiave dell’auto può attivare una funzione molto utile durante le giornate più calde.

Su molte vetture, infatti, questa pressione prolungata abbassa automaticamente i finestrini elettrici prima ancora di aprire la portiera. In questo modo l’aria rovente accumulata nell’abitacolo può uscire più rapidamente, rendendo meno sgradevole il momento in cui si sale a bordo dopo una lunga sosta al sole.

Come funziona l’apertura comfort dei finestrini

La funzione viene chiamata spesso apertura comfort, apertura globale oppure Comfort Opening. Il meccanismo è semplice: si tiene premuto il pulsante di sblocco sul telecomando della chiave per alcuni secondi e, se l’auto lo consente, i finestrini iniziano a scendere contemporaneamente. Su alcune versioni può aprirsi anche il tetto panoramico, mentre rilasciando il tasto il movimento si interrompe.

In molte automobili esiste anche l’operazione inversa. Tenendo premuto il pulsante di chiusura, i vetri possono risalire tutti insieme. Questa modalità viene indicata come chiusura comfort ed è comoda quando ci si accorge di aver lasciato un finestrino aperto dopo essere scesi. Non serve quindi tornare nell’abitacolo e accendere il quadro, purché la funzione sia attiva e supportata dal modello.

Durante l’estate il vantaggio è evidente. Una vettura parcheggiata al sole può trattenere una grande quantità di aria calda, soprattutto con interni scuri e superfici in pelle. Abbassare i vetri a distanza permette di creare un primo ricambio d’aria mentre ci si avvicina, evitando di entrare immediatamente in un abitacolo soffocante e aiutando il climatizzatore a lavorare in condizioni meno difficili.

Su quali auto è disponibile e dove si attiva

La presenza dell’apertura comfort dipende da marca, modello, anno e allestimento. È abbastanza comune su molte vetture dei gruppi Volkswagen, Audi, Seat e Skoda, oltre che su diversi modelli BMW e Mercedes-Benz. Può comparire anche su automobili Ford, Peugeot, Renault, Toyota, Hyundai e di altri costruttori, ma non necessariamente su tutte le versioni della stessa gamma.

Se tenendo premuto il tasto non succede nulla, non significa automaticamente che il telecomando sia guasto. La funzione potrebbe essere disattivata nelle impostazioni, non prevista dall’allestimento oppure limitata alla sola chiusura. Sulle vetture più recenti può essere attivata dal sistema di infotainment, nelle sezioni dedicate a porte, finestrini, chiusura centralizzata o funzioni comfort.

Il metodo più sicuro per verificarne la presenza resta consultare il libretto d’uso e manutenzione. Conviene cercare termini come apertura globale, finestrini tramite telecomando, convenience opening o comfort closing. Dopo la sostituzione della batteria dell’auto, inoltre, può essere necessario inizializzare nuovamente gli alzacristalli, perché alcune funzioni automatiche potrebbero smettere temporaneamente di rispondere.

Come usarla senza creare problemi di sicurezza

L’apertura a distanza va utilizzata soltanto quando la vettura è a vista e sotto controllo. Abbassare i finestrini troppo presto può lasciare l’abitacolo accessibile a estranei, soprattutto in parcheggi affollati o nelle aree di servizio. È quindi meglio attivarla mentre ci si trova già nelle vicinanze e si sta per raggiungere l’auto.

Bisogna fare attenzione anche alla portata del telecomando. Su alcuni modelli la funzione comfort richiede una distanza più ridotta rispetto al normale sblocco delle portiere. Se il segnale si interrompe, i finestrini possono fermarsi a metà. Prima di allontanarsi è sempre opportuno controllare che siano completamente chiusi, soprattutto quando il tempo è instabile.

La stessa prudenza vale per la chiusura automatica. Anche se molte auto dispongono di sistemi antipizzicamento, è importante verificare che mani, oggetti o animali non ostacolino la risalita dei vetri. Usata con attenzione, questa funzione nascosta può rendere l’ingresso in auto più sopportabile, migliorare il ricambio d’aria e ridurre lo sforzo iniziale del climatizzatore nelle giornate estive.