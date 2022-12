NON CALPESTARLA: il gioco PIÙ DIVERTENTE del NATALE in offerta a 15€ (Amazon)

Se non si gioca a Natale, quando? No, non ci stiamo riferendo alla PlayStation o alla Xbox, ma ai cari vecchi giochi in scatola di una volta, che sapevano intrattenere con poco tutta la famiglia. Ecco, il gioco Non Calpestarla di Hasbro Gaming va oltre, rompendo tutti gli schemi della tradizione per risate assicurate da qui a Natale 2023. E ora è anche in sconto del 40% su Amazon: con soli 15 euro ti porti a casa il gioco più divertente delle prossime feste.

Vince chi, da bendato, schiaccia il minor numero di cacchine disseminate lungo il percorso. Sì, si chiama Non calpestarla proprio per questo motivo, cosa pensavi fosse altrimenti? Un’idea tanto originale quanto geniale, tale da rendere questo gioco famoso in tutto il mondo. Su Amazon la scatola di gioco destinata al mercato italiano costa 15 euro, volendo però puoi comprarla anche ad amici che abitano in Spagna, Francia, Germania e Regno Unito con pochi euro in più. Non lasciartela sfuggire, l’offerta è limitata e potrebbe terminare presto.

Non calpestarla, il gioco più divertente delle festività

Vuoi mettere trascorrere la Vigilia di Natale a sfidare tutta la famiglia a non calpestare “quelle cose lì” (ci siamo capiti), al posto di restare seduti sul divano tutto il pomeriggio a guardare il solito film d’animazione? Non c’è davvero confronto, dai.

Il gioco, poi, è semplicissimo. La persona che deve percorrere il campo disseminato di simpaticissime cacchine viene bendata, un’altra invece muove la freccia che indica quanti passi bisogna compiere sul tappetino. Chi riesce a calpestare il minor numero di “sorprese” vince. Semplice, democratico, divertentissimo, sia per i piccoli che per gli adulti.

Approfitta ora dell’offerta Amazon sul gioco Non calpestarla, tuo a soli 15 euro invece di 24,99 euro. Perfetto anche come regalo.

