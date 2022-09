Non ci crederai, ma questi POTENTI auricolari bluetooth 5.3 costano quanto una PIZZA

Sei libero di non crederci, ma questi auricolari Bluetooth 5.3 con microfono sono davvero una potenza. Questi gioiellini sono infatti in grado di offrirti per una miseria un ottimo isolamento, suono pulito e microfono performante anche in caso di forte vento. Cioè a dire funzioni che di solito trovi in cuffiette che costano molto di più. Praticamente il costo di una pizza a Milano. In più, vestibilità ergonomica per adattarsi a diverse orecchie e tre dimensioni di gommini tra cui scegliere e utilizzare quello più adatto. E allora, fidati, vai subito su Amazon e chiudi immediatamente l’acquisto, per averli a soli 12 euro scontati dell’80%.

Auricolari in-ear, prezzo basso, prestazioni super

Questi auricolari non hanno nulla da invidiare a quelli di marche più famose e sono super semplici da usare. Basta estrarli dalla custodia di ricarica e si accenderanno automaticamente. A quel punto basta attivare la funzione Bluetooth del tuo dispositivo e trovare le cuffiette per completare la connessione wireless in pochi secondi. Non ci sono passaggi complicati e non devi preoccuparti di nulla: questi device sono ampiamente compatibili con PC Windows, dispositivi Android e iOS. Connettiti con il tuo iPhone, iPad, Macbook o altro laptop/desktop per goderti il tuo spazio acustico riservato.

Basta estrarre gli auricolari dalla custodia di ricarica e si accenderanno automaticamente. Attiva la funzione Bluetooth del tuo dispositivo e trova gli auricolari per completare la connessione wireless in pochi secondi. Non ci sono passaggi più complicati. Vuoi continuare a ascoltare la musica mentre ti alleni? Nessun problema! Indossa gli auricolari in posizione e goditi la musica durante gli allenamenti. Gli auricolari sono resistenti all’acqua e al sudore, impermeabili al sudore o alla pioggia improvvisa all’aperto.

Indossa gli auricolari nelle orecchie e regolali nella posizione corretta, in modo che gli auricolari rimarranno fisse in modo confortevole e sicuro. La batteria integrata garantisce fino a 5 ore di uscita audio di alta qualità con una singola carica, e la custodia di ricarica inclusa fornisce 4 ricariche aggiuntive, per un totale e di 24 ore di riproduzione. Il display a LED sulla custodia di ricarica mostra in tempo reale la carica della batteria della custodia di ricarica e degli auricolari per ricordartelo. Vai subito su Amazon e chiudi immediatamente l’acquisto per averli a soli 12 euro, ma a patto di spuntare prima del pagamento la voce Applica coupon 80%. Comprali su Amazon a 12€

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.