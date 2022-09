Non crederai ai tuoi occhi quando vedrai il prezzo di questo tablet

Mentre è aumentato il tempo a disposizione da passare in famiglia, la cura del proprio tempo è diventata più importante che mai. Per molti, dare priorità al proprio benessere è diventato fondamentale. Eppure, nonostante l’impegno, ritagliarsi tempo per sé può essere la parte più difficile della giornata. Per fortuna che con l’ausilio della tecnologia si possono coniugare le cose e, come nel caso dei multifunzionali tablet, magari unite l’utile al dilettevole. Blackview Tab 12 con display da 10” e 4GB RAM + 64GB ROM, ad empio è proprio ciò che fa al caso di chi necessita di un device versatile capace di accompagnarlo in qualsiasi attività quotidiana. Oggi lo trovi su Amazon in offerta a soli 141 euro.

Blackview tablet, qualità a basso costo

Questo Blackview Tab 12 è pratico ed estremamente compatto, in grado di garantire delle ottime prestazioni in ogni condizione. Da questo punto di vista è Design ultrasottile, 7,4 mm, comodo da impugnare e facile da trasportare col suo peso leggero di 430 g è facile da trasportare quando si viaggia o si va in giro. Per offrire una migliore esperienza di ascolto esterno, il tablet tab12 ha 2 altoparlanti, alta frequenza, alto volume, bassi e bassi e l’intera frequenza è delicata e vibrante e il tono è più puro.

Il tablet ha un eccellente display da 10 pollici con i bordi sottilissimi per ridurre l’ingombro e lasciare ampio spazio allo schermo Full HD 1200×1920 e dalle proporzioni 16:10. Questi garantisce una fedele riproduzione delle immagini a tutto vantaggio dei tuoi momenti di relax, se guardi un film o un video in streaming, o di lavoro e studio, se devi prendere appunti o seguire una lezione. Completano il quadro un Touch screen 2.5D completamente laminato, controllo touch induttivo a 10 punti e la stesso retro-tecnologia di montaggio dell’iPad.

A livello di connessioni, abbiamo LTE 4G + 2,4 GHz / 5,0 GHz WiFi + Bluetooth 5.0, implementazione simultanea di chiamate e Internet, Beidou, GPS e altre reti di navigazione satellitare ad alte prestazioni ad alta velocità, 802.11 WiFi AC dual band ad alta velocità e trasmissione wireless Bluetooth 5.0. Il tablet Blackview Tab12 da 10 pollici è dotato di una batteria di grande capacità da 6580 mAh e un’eccellente gestione per un uso a lungo termine, che ti consente di goderti video, giochi, e-book, musica, ecc. in pochissimo tempo.. Se sei alla ricerca di un tablet efficiente e anche economico per lo studio e l’intrattenimento che ti possa stupire sotto tutti i punti di vista, questo è proprio ciò che fa al caso tuo. Prendilo in offerta ORA a soli 141 euro, con le spedizioni gratuite gestite da Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.