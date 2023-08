Non dire GATTO se non ce l'hai nel SACCO: offerte Amazon prima compra, poi GODI

Amazon continua a stupire gli amanti della tecnologia e del fai da te con un festival di offerte che non ha eguali. Con offerte inimmaginabili su prodotti tech e per il fai da te, questa è un’opportunità da non perdere per chiunque sia alla ricerca di affari eccezionali. Ma devi sbrigarti, perché le offerte sono così vantaggiose che vanno a ruba e rischi di pensare di aver acquistato qualcosa, salvo poi ritrovarti a mani vuote una volta arrivato in cassa perché altri sono stati più veloci di te e fatto esaurire il prodotto.

Offerte irresistibili in tecnologia: compri sicuro tanto fai l’affare

Le offerte tech di Amazon coprono una vasta gamma di prodotti, dall’elettronica di consumo ai dispositivi intelligenti. Che tu stia cercando uno smartphone all’avanguardia, un laptop potente, un televisore ad alta definizione o accessori tecnologici innovativi, questa è l’occasione perfetta per ottenere il massimo valore per il tuo denaro.

AVM FRITZ!Box 7590 Edition International, Modem Router Wi-Fi AC+N con 1.733 MBit/s (5GHz) & 800 MBit/s (2,4 GHz), ADSL/VDLS fino a 300 MBit/s, Mesh, Base DECT, Media Server, Interfaccia in italiano a €149,90 (42%);

Edition International, Modem Router Wi-Fi AC+N con 1.733 MBit/s (5GHz) & 800 MBit/s (2,4 GHz), ADSL/VDLS fino a 300 MBit/s, Mesh, Base DECT, Media Server, Interfaccia in italiano (42%); Caricatore USB C , 160W GaN 6-Port Caricabatterie USB C Rapido con Display a LED, stazione di ricarica usb multipla mit 3 USB-C e 3 USB-A PPS PD 3.0 Charger für MacBook Pro Laptop iPhone iPad Samsung a €22,13 (coupon 40% + codice 10%);

, 160W GaN 6-Port Caricabatterie USB C Rapido con Display a LED, stazione di ricarica usb multipla mit 3 USB-C e 3 USB-A PPS PD 3.0 Charger für MacBook Pro Laptop iPhone iPad Samsung (coupon 40% + codice 10%); Epson Workforce WF-2930DWF Stampante Multifunzione A4 a getto d’inchiostro (Stampa Fronte Retro, Scansione, Copia, Fax) Display LCD 3.7cm, ADF, WiFi, Ethernet, Stampa da mobile e su Cloud, AirPrint a €69,90 (10%);

WF-2930DWF A4 a getto d’inchiostro (Stampa Fronte Retro, Scansione, Copia, Fax) Display LCD 3.7cm, ADF, WiFi, Ethernet, Stampa da mobile e su Cloud, AirPrint (10%); YABER Proiettore Full HD 13000 Lumen WiFi 6 Bluetooth, Proiettore 1080P Nativo Supporta 4K Correzione Trapezoidale 4P/4D Videoproiettore, Proiettori per HDMI/USB/iOS/Android/TV Stick/PS5 Zaino Incluso a €135,71 codice promo (38%);

13000 Lumen WiFi 6 Bluetooth, Proiettore 1080P Nativo Supporta 4K Correzione Trapezoidale 4P/4D Videoproiettore, Proiettori per HDMI/USB/iOS/Android/TV Stick/PS5 Zaino Incluso codice promo (38%); Samsung Galaxy Book2 Pro 360 PC Portatile, Convertible, 15.6″ FHD Touch Amoled, Intel Core i5 di dodicesima generazione, Intel Iris Xe, RAM 8GB LPDDR5, 512GB NVMe SSD, Windows 11 Home, Graphite a €699,00 (32%);

PC Portatile, Convertible, 15.6″ FHD Touch Amoled, Intel Core i5 di dodicesima generazione, Intel Iris Xe, RAM 8GB LPDDR5, 512GB NVMe SSD, Windows 11 Home, Graphite (32%); Philips Domestic Appliances Scopa Elettrica Senza Fili , Spazzola Con Aspirazione A 180 Gradi, 30 Minuti Di Autonomia, Tecnologia Powercyclone 7, Accessori Integrati, Bianc a €114,99 16% + coupon (45€);

Domestic Appliances , Spazzola Con Aspirazione A 180 Gradi, 30 Minuti Di Autonomia, Tecnologia Powercyclone 7, Accessori Integrati, Bianc 16% + coupon (45€); JBL Tune 500 Cuffie Sovraurali – Cuffia On Ear con Microfono e Comando Remoto ad 1 Pulsante, bluetooth, cablato, elimina i rumori, Leggere e Pieghevoli, Da Viaggio, Nero a €19,99 (33%);

– Cuffia On Ear con Microfono e Comando Remoto ad 1 Pulsante, bluetooth, cablato, elimina i rumori, Leggere e Pieghevoli, Da Viaggio, Nero (33%); HP – PC 17-cn0004sl Notebook , Intel Core i7-1165G7, RAM 16 GB DDR4, SSD 512GB PCIe NVME M.2, Grafica Intel Iris Xe da 2 GB, Display 17.3” FHD IPS, Antiriflesso, Wi-Fi, Bluetooth, Windows 11, Argento a €779,99 (6%);

, Intel Core i7-1165G7, RAM 16 GB DDR4, SSD 512GB PCIe NVME M.2, Grafica Intel Iris Xe da 2 GB, Display 17.3” FHD IPS, Antiriflesso, Wi-Fi, Bluetooth, Windows 11, Argento (6%); Samsung Smart Monitor M5 S27CM502, Flat 27”, 1920×1080 Full HD, Piattaforma Smart TV Amazon Video, Netflix, Airplay, Mirroring, Office 365, Wireless Dex, Casse Integrate, IoT Hub, WiFi, HDMI a €179,90 (5%);

S27CM502, Flat 27”, 1920×1080 Full HD, Piattaforma Smart TV Amazon Video, Netflix, Airplay, Mirroring, Office 365, Wireless Dex, Casse Integrate, IoT Hub, WiFi, HDMI (5%); HP – Gaming Victus 15-fb0002sl Notebook , AMD Ryzen 5 5600H, RAM 16GB, 512GB SSD PCIe M.2, Display 15.6″ FHD IPS, Scheda Grafica Nvidia RTX 3050 da 4GB, Wi-Fi 6E, BLE 5.3, Windows 11, Grigio a €679,99 (20%);

, AMD Ryzen 5 5600H, RAM 16GB, 512GB SSD PCIe M.2, Display 15.6″ FHD IPS, Scheda Grafica Nvidia RTX 3050 da 4GB, Wi-Fi 6E, BLE 5.3, Windows 11, Grigio (20%); Acer Aspire C24-1700 Computer Fisso All in One , Pc Desktop, Processore Intel Core i5-1235U, Ram 8 GB DDR4, 512 GB SSD, Display 23.8″ IPS FHD LED LCD, Intel Iris Xe, Wifi, Webcam, Windows 11 Home a €689,00 (7%);

, Pc Desktop, Processore Intel Core i5-1235U, Ram 8 GB DDR4, 512 GB SSD, Display 23.8″ IPS FHD LED LCD, Intel Iris Xe, Wifi, Webcam, Windows 11 Home (7%); Ariete 4617, Airy Fryer Compact, Friggitrice Ad Aria, Capacità 2 L, 1000 W, Temperatura Max 200°C, Nero a €39,99 (20%);