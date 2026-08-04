Non tutti gli accessori dovrebbero essere collegati con leggerezza alle porte USB del laptop, soprattutto quando hanno provenienza incerta o richiedono molta energia.

Le connessioni moderne dispongono normalmente di protezioni e sistemi di negoziazione della potenza, quindi una periferica conforme non dovrebbe danneggiare il computer soltanto perché consuma molto. I problemi possono nascere con gadget difettosi, cavi scadenti, hub sovraccarichi e dispositivi USB sconosciuti, capaci di mettere a rischio alimentazione, sistema operativo e dati personali.

Le porte USB-C sembrano uguali, ma possono fare cose diverse

Una porta USB-C può trasferire dati, ricaricare il computer, alimentare una periferica oppure trasmettere un segnale video. La forma del connettore non permette però di sapere quali funzioni siano realmente disponibili. Due prese identiche sullo stesso laptop possono supportare potenze, velocità e protocolli differenti, indicati dal produttore nel manuale o accanto alla porta.

Con USB Power Delivery, caricatore, cavo e dispositivo comunicano per stabilire tensione e corrente compatibili. Se tutti i componenti rispettano lo standard, non viene fornita automaticamente la massima potenza possibile. Un alimentatore meno potente può semplicemente ricaricare lentamente o non riuscire ad alimentare il laptop durante l’uso intenso, senza per questo danneggiarlo.

Il vero rischio aumenta quando vengono utilizzati accessori privi di specifiche attendibili. Un cavo mal costruito, un adattatore difettoso o un caricatore contraffatto possono surriscaldarsi, interrompere continuamente il collegamento o comportarsi in modo imprevedibile. Se la porta diventa molto calda, emette odore, provoca scintille oppure perde ripetutamente la connessione, bisogna scollegare subito tutto.

Gadget energivori, hub economici e chiavette sconosciute

Tra gli oggetti da trattare con maggiore prudenza ci sono scaldatazze, mini-frigoriferi, lampade potenti e ventole USB di qualità incerta. Non sono vietati in assoluto, ma utilizzano il laptop come fonte di alimentazione per produrre calore, freddo o movimento. Se costruiti male, possono assorbire corrente in modo instabile e sottoporre inutilmente la porta a un funzionamento prolungato.

Attenzione anche agli hub USB non alimentati. Collegare contemporaneamente hard disk meccanici, webcam, microfoni e altre periferiche significa dividere tra tutti l’energia fornita da una sola porta. Il risultato più comune non è una scheda madre bruciata, ma dispositivi che si scollegano, dischi che non si avviano correttamente e trasferimenti interrotti, con un possibile rischio per i file in scrittura.

Un capitolo diverso riguarda le chiavette USB trovate o ricevute da fonti sconosciute. Possono contenere malware oppure identificarsi come tastiere e inviare comandi automaticamente al computer. Non bisogna inserirle nel dispositivo principale solo per scoprirne il contenuto: la curiosità può aprire la strada a furto di credenziali, cancellazione dei dati o installazione di software indesiderato.

Le precauzioni che proteggono computer e dati

Prima di collegare un accessorio conviene verificare marca, potenza richiesta e compatibilità con la porta utilizzata. Per numerose periferiche insieme è preferibile un hub alimentato esternamente, di un produttore affidabile. Per ricaricare il laptop vanno scelti alimentatori e cavi adatti al wattaggio richiesto, evitando prodotti anonimi privi di indicazioni tecniche e protezioni chiare.

Dischi esterni e unità che contengono dati importanti dovrebbero essere collegati direttamente oppure tramite un hub adeguatamente alimentato. Backup regolari riducono le conseguenze di una disconnessione improvvisa. Sul fronte della sicurezza servono inoltre sistema operativo e protezione antimalware aggiornati, con l’apertura automatica dei supporti rimovibili disattivata quando possibile.

L’USB Implementers Forum conferma che lo standard Power Delivery utilizza una negoziazione tra sorgente e dispositivo e può gestire potenze elevate soltanto con componenti compatibili. La CISA raccomanda invece cautela con supporti rimovibili e dispositivi USB non autorizzati, che possono essere usati per diffondere malware. La regola pratica resta semplice: se non conosci provenienza, caratteristiche o comportamento dell’accessorio, non collegarlo al computer principale.