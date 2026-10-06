Non è colpa di foto e video, per liberare la memoria devi svuotare la cache sul telefono: ci vuole un minuto

Quando lo spazio sul telefono sta per finire, cancellare foto e video potrebbe non essere la prima cosa da fare per recuperare memoria rapidamente.

Una parte dello spazio può infatti essere occupata dalla cache delle applicazioni, composta da file temporanei accumulati durante l’utilizzo quotidiano. Su Android e iPhone esistono diversi modi per intervenire, ma bisogna distinguere bene cache e dati dell’app. Un comando sbagliato può avere conseguenze molto diverse.

Perché la cache riempie la memoria anche se non scarichi nuovi file

La cache del cellulare è fatta di file temporanei che le app conservano per aprirsi più in fretta e mostrare più rapidamente contenuti già caricati: immagini, anteprime, elementi grafici, pagine viste da poco. Succede con i browser, con i social, con le piattaforme di streaming e anche con alcuni servizi di messaggistica.

Non sono le tue fotografie, non sono i tuoi video e, di solito, non sono nemmeno documenti scaricati di proposito. Però occupano spazio. Poco alla volta, megabyte dopo megabyte, possono arrivare a pesare diversi gigabyte, soprattutto sui telefoni da 64 o 128 GB.

Dopo la pulizia, qualche app potrebbe aprirsi con qualche secondo di ritardo: deve ricreare parte di quei file. Niente di preoccupante. È il piccolo prezzo da pagare per avere una memoria più libera.

Android e iPhone, come eliminare i file temporanei senza fare danni

Su Android, il percorso più comune parte da Impostazioni e poi da Applicazioni, o da una voce simile: il nome può cambiare a seconda del marchio, da Samsung a Xiaomi, da Oppo a Motorola. Scelta l’app da controllare, bisogna entrare in Archiviazione oppure in Archiviazione e cache e toccare Svuota cache.

Di solito il telefono mostra anche quanto spazio occupa l’app, separando i dati principali dai file temporanei. Su iPhone, invece, Apple non mette sempre a disposizione un pulsante unico per cancellare la cache di ogni applicazione.

Per Safari si può andare in Impostazioni, poi App, quindi Safari, entrare in Avanzate, aprire Dati dei siti web e scegliere Rimuovi tutti i dati dei siti web. Per alcune app esterne, la pulizia si fa dalle impostazioni dell’app stessa oppure, nei casi più pesanti, disinstallando e reinstallando. Meglio procedere con calma, controllando prima backup e spazio occupato.

Cache, dati e archiviazione: le voci da non confondere

Il passaggio più delicato è capire la differenza tra svuotare la cache e cancellare i dati. Nel primo caso si eliminano file temporanei legati al funzionamento dell’app. Nel secondo, invece, si possono perdere impostazioni, accessi salvati, archivi locali o informazioni collegate all’uso dell’applicazione.

In pratica: se vuoi solo liberare spazio senza toccare foto, video e contenuti personali, cerca la voce Svuota cache o una formula simile. Se premi Cancella dati, Cancella archiviazione o Elimina dati app, l’effetto può essere più pesante.

Alcune app potrebbero chiedere di nuovo il login, altre potrebbero perdere preferenze o contenuti non sincronizzati. Per questo conviene muoversi app per app, partendo da browser, social e piattaforme video, che spesso sono le più pesanti. Una pulizia periodica della cache sul telefono richiede poco tempo e può evitare cancellazioni affrettate di ricordi, chat o file importanti.