NON entra nessuno: serratura SMART con impronta digitale BOMBA

Paura che qualcuno possa entrare nella tua stanza ma allo stesso tempo non ricordi mai dove metti le chiavi? Problema risolto con questa serratura smart super sicura ed efficace. Praticamente si sblocca con la tua impronta digitale quindi come poter rischiare di rimanere fuori?

Con lo sconto in corso su Amazon è un po’ imperdibile. Collegati immediatamente in pagina e spunta il coupon per risparmiare una quarantina di euro. Prezzo finale di soli 149€, un investimento ma per la sicurezza questo e altro vero?

Serratura smart super intelligente: impossibile rimanere fuori

Tu faccio subito una precisazione, questa serratura è indicata per le porte interne di casa. Potresti metterla anche a quella principale, in realtà non è previsto un limite però controlla bene le dimensioni del cilindro. Infatti si installa direttamente nel vano in cui inseriresti la chiave, in pagina trovi tutte le specifiche ma ti segnalo che è conforme al cilindro europeo convenzionale.

Parlando delle sue funzionalità, questa serratura smart è intelligente e comodissima. La installi e scarichi l’applicazione sul tuo smartphone. Mediante questa ti è possibile registrare fino a 100 impronte differenti ma in confezione trovi anche 3 tessere da dare ad eventuali colleghi o familiari.

Al suo interno inserisci 3 batterie e funziona senza problemi. Quando la carica raggiunge il 20%, ti viene inviato un reminder ma nel caso fossi estremamente scordarello non temere: anche se si scarica del tutto, ha una porta d’emergenza grazie a cui colleghi un power bank o un caricatore e torna a funzionare.

In altre parole non ti preoccupare: non dovrai chiamare i pompieri o un fabbro!

Semplice, velocissima da montare e soprattutto sicura e affidabile. Non la smonti con facilità se non sai come fare.

Non ti perdere questa favolosa serratura smart su Amazon a soli 149€ con il coupon da spuntare in pagina.

