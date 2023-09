Non farti fuggire XBOX SERIES X in bundle con Starfield

Gli anni della pandemia sono stati parecchio difficili per il mondo dei videogiochi, e reperire le console di nuova generazione del calibro di PlayStation 5 e Xbox Series X (e sua sorella minore, Xbox Series S) non era cosa di certo semplice. Fortunatamente la situazione è tornata alla normalità, ed è possibile acquistare entrambe con assoluta facilità e senza nessun aumento. È proprio a tal proposito che Amazon ci propone oggi Xbox Series X in bundle con Starfield all’incredibile prezzo di soli 609 euro, con ben 49 euro di sconto rispetto all’originale prezzo di listino suggerito da Microsoft e che trovereste presso altri negozi fisici e online.

Xbox Series X..Jump in!

La console Xbox Series X, ultima ammiraglia uscita della casa di Redmond, non ha certo bisogno di presentazioni: parliamo infatti dell’Xbox più potente e veloce di sempre, grazie soprattutto ai suoi 12 teraflop di potenza che garantiscono una fluidità granitica ad ogni tua sessione e per ogni tuo videogioco. La console supporta appieno la risoluzione 4K, diventando così il partner perfetto per sfruttare al meglio la smart TV 4K che hai da poco comprato e installato all’interno del tuo salotto di casa.

Grazie all’SSD presente all’interno di Xbox Series X, poi, i tempi di caricamento sono sensibilmente ridotti rispetto al passato, ottimizzando così ancor di più l’esperienza d’uso generale da parte tua.

Xbox Series X in particolare esce stavolta in bundle con Starfield, l’ultima mastodontica fatica di Bethesda Softworks, conosciuta ai più per aver dato vita a capolavori del calibro di Fallout, The Elder Scrolls e tanti altri. Non si tratta però semplicemente dell’edizione normale del titolo, bensì della Premium Edition: questa particolarissima edizione contiene infatti al suo interno diversi contenuti aggiuntivi, tra cui il pacchetto skin Constellation, l’accesso all’artbook digitale e perfino la colonna sonora originale di Starfield.

Insomma, a poco più di 600 euro hai la possibilità di assicurarti una delle console di videogiochi più potenti di sempre in bundle con con Starfield, uno dei titoli più attesi di quest’anno, nella sua gloriosa Premium Edition: ecco il motivo per il quale ti suggeriamo di acquistare il prima possible questo bundle in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che l’offerta potrebbe terminare da un momento all’altro.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.