Non farti scappare ASUS CHROMEBOOK in offerta su Amazon

I notebook e i computer portatili al giorno d’oggi rappresentano il dispositivo perfetto realizzato appositamente (e in particolar modo) per la mobilità, e per tutte le situazioni in cui ci troviamo fuori casa e non disponiamo ovviamente del PC desktop del nostro studio o del nostro ufficio. Ecco dunque che Amazon, in occasione del Black Friday, ha ben pensato di proporti l’ASUS Chromebook in offerta all’incredibile prezzo di soli 219 euro, con un ottimo sconto del 12% rispetto all’originale prezzo di listino suggerito in origine dalla compagnia produttrice, in questo caso ASUS.

ASUS Chromebook: perfetto per ogni uso

Partiamo prima di tutto dallo splendido display con diagonale da ben 14 pollici e tecnologia Anti-Glare che permette di evitare qualsiasi riflesso, con il quale potrai vedere tranquillamente ogni contenuto visivo, spaziando dai film alle serie TV, fino ad arrivare ai video su YouTube.

Molto apprezzata poi in questo caso la presenza della webcam integrata, che permette di effettuare senza problemi videochiamate con i tuoi amici o famigliari per mezzo dei principali piattaforme del settore, come Google Meet o Zoom. Il vero cuore pulsante alla base di questo Chromebook è rappresentato senza dubbio dal suo processore Intel Celeron N4500, che permette delle prestazioni davvero sbalorditive, permettendoti di far girare anche i programmi più pesanti senza problemi.

Alla base di questo Chromebook trovi il sistema operativo ChromeOS proprietario di Google, che ti permette di rimanere efficace e veloce anche dopo svariati anni di utilizzo intensivo. Uno dei vantaggi principali dei Chromebook consiste nella possibilità di ricevere aggiornamenti in automatico, permettendo tra le altre cose una maggior ottimizzazione dei software.

Oltre a questo avrai in regalo un anno del servizio Google One, che ti permette di avere a disposizione 100 GB di archiviazione in maniera completamente gratuita, all’interno dei quali potrai catalogare foto, video e file di lavoro senza alcun tipo di problema.

In definitiva, a poco più di 200 euro hai la possibilità di portarti a casa uno dei migliori Chromebook attualmente presenti sul mercato, con cui potrai continuare a lavorare sui tuoi file di testo (e tanto altro) mentre sei in mobilità e non hai accesso al tuo PC desktop: ecco solo uno dei tantissimi motivi per cui ti consigliamo fortemente di acquistare questo ASUS Chromebook (modello CX1400CKA) in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che l’offerta è a tempo limitato e le unità disponibili potrebbero dunque terminare improvvisamente da un momento all’altro.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.