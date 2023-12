Non farti scappare AVATAR FRONTIERS OF PANDORA in offerta

Nel corso delle ultime settimane sono usciti numerosissimi videogiochi molto interessanti, perfetti per accontentare ogni tipologia di gusto possibile, per ogni console di nuova generazione come PlayStation 5 o Xbox Series X, che fortunatamente al giorno d’oggi sono tornate ad essere liberamente reperibili. Si avvicinano sempre più le festività natalizie, e con l’occasione Amazon ha quindi ben pensato di proporti Avatar Frontiers of Pandora Limited Edition in offerta al sensazionale prezzo di soli 59 euro, con un ottimo 25% di sconto rispetto all’originale prezzo di listino suggerito dalla compagnia produttrice, in questo caso Ubisoft.

Avatar: benvenuto a Pandora

Nel caso dell’offerta proposta da Amazon, il titolo sviluppato da Ubisoft è disponibile nella versione Limited Edition per entrambe le piattaforme di nuova generazione, rispettivamente PlayStation 5 e Xbox Series X a seconda di quella che effettivamente possiedi.

All’interno di questo titolo potrai scoprire la frontiera occidentale di Pandora, in una struttura open-world completamente esplorabile a tua discrezione. Una delle funzionalità più interessanti è sicuramente il banshee, il predatore drago che permette ai Na’vi di dominare i cieli del territorio di Pandora: la struttura del gioco è sviluppata soprattutto verticalmente, permettendo al giocatore di esplorare ogni angolo del territorio in completa libertà.

Nel corso della sequenza di apertura avrai la possibilità di personalizzare completamente il tuo alter-ego Na’vi, scegliendone il sesso, la voce, le caratteristiche fisiche e tanto altro ancora.

In questo caso parliamo della Limited Edition, che contiene al suo interno diversi contenuti interessanti per i giocatori: in particolare avrai a disposizione un set di equipaggiamento e un’arma unica, che potrai utilizzare nel corso delle sequenze di gameplay all’interno del gioco a tua completa discrezione.

Tra le caratteristiche più interessanti vediamo in particolare la presenza di numerosi stili di combattimento: potrai dunque scegliere lo stile che ti sarà più congeniale, in modo tale da combattere le decine di nemici che si presenteranno sul tuo cammino verso il finale del gioco.

In definitiva a poco più di 50 euro hai la possibilità di portarti a casa uno dei migliori titoli degli ultimi mesi, con cui potrai divertirti e intrattenerti per ore e ore all’interno di un’avvincente campagna open-world: ecco solo uno dei tantissimi motivi per cui ti consigliamo fortemente di acquistare Avatar Frontiers of Pandora Limited Edition in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che si tratta di un’offerta a tempo limitato e le unità disponibili potrebbero dunque terminare improvvisamente da un momento all’altro.

