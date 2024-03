Non farti scappare BLACKVIEW A52 in offerta su Amazon

È inevitabile, dopo anni e anni di utilizzo incessante e continuo, ritrovarsi a dover necessariamente sostituire il proprio smartphone, soprattutto a causa della batteria che non riesce più ad arrivare alla fine della giornata come un tempo. Alla luce di questo Amazon ha quindi ben pensato di proporti l’ottimo Blackview A52 in offerta al sensazionale prezzo di soli 156 euro, con un ottimo 5% di sconto: non è finita qui, dal momento che è grazie al coupon da 56 euro offerto da Amazon hai la possibilità di pagarlo meno di 100 euro, risparmiando un bel po’ rispetto all’originale prezzo di listino suggerito dalla compagnia produttrice, in questo caso Blackview.

Blackview A52: versatilità a poco prezzo

Come non partire dal suo splendido display da ben 6.5 pollici di diagonale, che permette di avere un controllo completo su tutte le tue app preferite, supportando inoltre il touch a 10 punti, che dona un tocco ancor più reattivo per un’esperienza d’uso come mai prima d’ora. Grazie all’elevata definizione del display avrai la possibilità di guardare film e serie TV sulle principali piattaforme di streaming come Netflix, Amazon Prime Video, Disney Plus, Paramount+, AppleTV+ e tante altre ancora riuscendo a scorgere anche i più piccoli dettagli all’interno di ogni prodotto multimediale che intendi trasmettere.

All’interno dello smartphone trovi il sistema operativo Android 13, che introduce numerosissime funzionalità interessanti che migliorano significativamente l’esperienza d’uso generale, con un occhio in più per la privacy dell’utente che ne fa uso, combinato all’interfaccia utente di Blackview che permette di avere una personalizzazione completa.

Davvero sensazionale anche l’autonomia grazie alla batteria da ben 5180 mAh di capacità, che ti permette di arrivare senza problemi alla fine della giornata senza la necessità stringente di portarti dietro powerbank o altri accessori simili per la ricarica.

Ti bastano poco più di 150 euro per accaparrarti uno dei migliori smartphone di fascia media attualmente presenti sul mercato, con cui potrai svolgere ogni tipo di attività senza problemi: ecco solo uno dei tantissimi motivi per cui ti raccomandiamo fortemente di acquistare questo Blackview A52 in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che si tratta di un’offerta a tempo limitato e le unità disponibili potrebbero terminare improvvisamente da un momento all’altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.