Non farti scappare ECHO DOT CON OROLOGIO in offerta

Nel corso degli ultimi anni gli assistenti vocali sono entrati sempre più all’interno degli ambienti domestici, facilitandoci la vita sotto molti aspetti. Tra i principali ricordiamo in particolar modo Google Assistant e Alexa, l’assistente vocale di Amazon: ecco dunque che Amazon ha ben pensato di proporti Echo Dot con orologio (di 5° generazione, modello 2022) in offerta al sensazionale prezzo di soli 174 euro, con un ottimo sconto del 14% rispetto all’originale prezzo di listino suggerito dalla stessa compagnia produttrice.

Echo Dot: controlla tutta la tua casa

Questo Echo Dot ha un comparto sonoro davvero eccezionale, che ti permettono di avere un audio notevolmente migliorato, soprattutto se messo a confronto con le precedenti generazioni del dispositivo di Amazon. Grazie al potente speaker avrai la possibilità di ascoltare tutta la tua musica preferita sulle principali piattaforme di streaming come Apple Music, Spotify, Deezer, Amazon Music e tante altre ancora.

Grazie ad Echo Dot avrai la possibilità di controllare gran parte dei tuoi dispositivi domestici, come ad esempio le luci LED compatibili e tanto altro ancora. Oltre a questo hai la possibilità di controllare serrature, interruttori intelligenti, termostati, connessione Wi-Fi e tanto altro ancora. Puoi perfino impostare un timer da utilizzare quando cucini, in modo da ricordarti perfettamente i tempi di cottura per ogni alimento possibile.

Assieme ad Echo Dot trovi l’orologio incluso, che ti permette di sbloccare tantissime nuove funzionalità che potrebbero risultare utilissime per il tuo ambiente domestico. Puoi ad esempio installare l’orologio in corrispondenza del tuo citofono, dal momento che ti permetterà di parlare con qualsiasi visitatore, oltre che aprire il portone d’ingresso del condominio: tutto in questo caso viene garantito dal controllo tramite app Ring, scaricabile in maniera completamente gratuita su entrambi i sistemi operativi, rispettivamente iOS e Android.

Grazie all’implementazione dell’app Ring avrai la possibilità di ricevere notifiche in tempo reale, per ogni persona che suonerà il citofono o farà accesso in quel determinato momento.

In definitiva a poco più di 170 euro hai la possibilità di portarti a casa un dispositivo eccezionale, che grazie all’aiuto dell’assistente vocale di Amazon ti consentirà di svolgere le più disparate attività senza alcun tipo di problema: ecco solo uno dei tantissimi motivi per cui ti consigliamo fortemente di acquistare questo Echo Dot con orologio (di 5° generazione, modello 2022) in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che si tratta di un’offerta a tempo limitato e le unità disponibili potrebbero dunque terminare improvvisamente da un momento all’altro.

