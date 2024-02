Non farti scappare GOOGLE PIXEL 8 in offerta su Amazon

Hai per caso bisogno di sostituire il tuo smartphone dopo anni e anni di utilizzo, soprattutto a causa della batteria che non riesce più ad arrivare alla fine della giornata come un tempo? Non ti preoccupare, Amazon ha pensato proprio a te proponendoti Google Pixel 8 in offerta al sensazionale prezzo di soli 736 euro, con un ottimo sconto del 14%: ma non è finita qui, dal momento che grazie allo sconto di 50 euro offerto da Amazon hai la possibilità di pagarlo solo 686 euro, risparmiando un bel po’ rispetto all’originale prezzo di listino suggerito dalla compagnia produttrice, in questo caso Google.

Google Pixel 8: perfetto per ogni attività

Partiamo prima di tutto da uno dei punti di forza alla base di questo smartphone, rappresentato dal suo display da ben 6.2 pollici, grazie al quale avrai tutte le tue app perfettamente sotto controllo. Grazie all’elevata definizione avrai la possibilità di guardare film e serie TV anche quando ti trovi in giro, grazie alle piattaforme di streaming come Netflix, Amazon Prime Video, Disney Plus, Paramount+ e tante altre ancora.

Molto apprezzati i 120 Hz della frequenza d’aggiornamento, che donano il massimo della dinamicità e fluidità, superando di gran lunga la maggior parte dei modelli attualmente presenti sul mercato.

Davvero sensazionale anche l’autonomia grazie alla batteria al litio che permette fino a 24 ore di riproduzione totale. Nel caso in cui attivi il risparmio energetico l’autonomia si può spingere addirittura oltre le 72 ore, permettendoti così di farlo durare per più giorni consecutivi senza nemmeno avere la necessità di ricaricarlo. Una delle funzionalità più interessanti alla base di questo Google Pixel 8 è sicuramente rappresentata dalla Gomma Magica per audio, la quale permette di eliminare qualsiasi suono fastidioso, come potrebbe essere il vento o l’automobile.

Per non parlare poi del certificato di protezione IP68.8, che garantisce una protezione da acqua e polvere: potrai portarlo senza problemi anche in piscina o al mare, senza avere la costante preoccupazione delle gocce che potrebbero cadere sulla sua superficie.

In sintesi ti bastano poco più di 680 euro per portarti a casa uno dei migliori smartphone attualmente in commercio, con cui potrai gestire senza problemi ogni tipo di attività: ecco solo uno dei tantissimi motivi per cui ti consigliamo fortemente di acquistare questo Google Pixel 8 in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che si tratta di un’offerta a tempo limitato e le unità disponibili potrebbero terminare improvvisamente da un momento all’altro.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.