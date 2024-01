Non farti scappare GOOGLE PIXEL 8 PRO in offerta

Spesso e volentieri dopo anni di utilizzo continuo e incessante ci ritroviamo a dover sostituire il nostro smartphone, soprattutto a causa della batteria che non riesce più ad arrivare alla fine della giornata come accadeva nei primi tempi, con uno completamente nuovo e prestante. Alla luce di questo Amazon ha quindi ben pensato di proporti il nuovissimo Google Pixel 8 Pro in offerta al sensazionale prezzo di soli 949 euro, con ben 50 euro di risparmio rispetto all’originale prezzo di listino suggerito dalla compagnia produttrice, in questo caso Google.

Google Pixel 8 Pro: perfetto per ogni uso

Nel caso dell’offerta di Amazon lo smartphone è disponibile rispettivamente nelle colorazioni Azzurro Cielo, Grigio creta e Nero ossidiana, in modo da venire incontro perfettamente alle preferenze di ogni tipologia di utente. Partiamo prima di tutto da uno dei punti di forza alla base di questo smartphone, rappresentato dal suo eccezionale display da 6.7 pollici che garantisce un’eccezionale visione su tutte le tue app preferite. Molto buona in questo caso la frequenza d’aggiornamento pari a ben 120 Hz, che assicura la giusta fluidità e dinamicità ad ogni tipologia di contenuto, superando di gran lunga la maggior parte degli smartphone attualmente presenti sul mercato.

Grazie all’elevata definizione avrai la possibilità di guardare film e serie TV in streaming sulle principali piattaforme tra cui Netflix, Amazon Prime Video, Disney Plus, Paramount+, AppleTV+ e tante altre ancora, riuscendo a scorgere ogni tipologia di dettaglio.

Nulla da dire anche per l’autonomia, grazie alla batteria che con appena un singolo ciclo di ricarica ti permette di durare fino a 24 ore. Inoltre grazie alla funzionalità di risparmio energetico estremo hai la possibilità di farlo durare per ben 72 ore, ricaricandosi ad una velocità davvero elevata.

Molto apprezzata anche la tecnologia di protezione IP68 del vetro Gorilla Glass Victus 2, che ti assicura il massimo della robustezza e resistenza. Per non parlare delle fotocamere di alto livello, che assicurano il meglio per ogni tuo scatto dovunque ti trovi.

In definitiva a poco più di 900 euro hai la possibilità di portarti a casa uno dei migliori smartphone attualmente in commercio, con cui potrai gestire alla perfezione ogni tipo di attività: ecco solo uno dei tantissimi motivi per cui ti consigliamo fortemente di acquistare Google Pixel 8 Pro in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che si tratta di un’offerta a tempo limitato e le unità disponibili potrebbero terminare improvvisamente da un momento all’altro.

