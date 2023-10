Non farti scappare il bundle NINTENDO SWITCH in offerta

Nel corso degli ultimi anni sono uscite numerosissime console di videogiochi: esse rappresentano sempre un’ottima occasione per giocare assieme ai propri amici, in modo da animare le serate e far divertire al massimo. Alla luce di questo, Amazon ha ben deciso di proporti il bundle Nintendo Switch con Nintendo Switch Sports preinstallato al sensazionale prezzo di soli 263 euro, con un ottimo sconto di 25 euro rispetto al prezzo originariamente proposto dalla compagnia di Kyoto.

Nintendo Switch: il divertimento è assicurato

Partiamo innanzitutto dalla console vera e propria, Nintendo Switch, che ha registrato un successo clamoroso nel corso di questi anni. Uno dei punti di forza alla base di questa console consiste nella sua duplice natura ibrida: puoi infatti giocarla comodamente seduto sul tuo divano in modalità “dock”, collegandola con l’uscita HDMI alla tua TV, o in alternativa puoi usarla comodamente in modalità portatile. Questo è una caratteristica davvero utilissima, dal momento che puoi inserirla all’interno del tuo zainetto o valigia e portarla con te quando sei in viaggio per giocare, e passare così ore e ore di divertimento.

Il bundle proposto da Amazon, poi, è davvero conveniente: trovi infatti Nintendo Switch Sports già preinstallato all’interno della Nintendo Switch, così che potrai iniziare a giocarlo immediatamente, senza doverlo scaricare dall’eShop attendendo per ore e ore. Si tratta di un divertentissimo gioco sportivo che fa uso dei sensori di movimento del controller, seguito spirituale di quel che fu Wii Sports ai tempi di Nintendo Wii, e comprende numerosissimi sport. Potrai infatti giocare rispettivamente a calcio, pallavolo, o chambara, bowling, tennis, e tanti altri ancora, sia da solo che in multiplayer con i tuoi amici.

Questo è infatti un altro aspetto davvero interessante di Nintendo Switch, dal momento che grazie ai due Joy-con presenti all’interno della confezione, puoi iniziare sin da subito a giocare in multiplayer, senza dover necessariamente acquistare un controller aggiuntivo. Sempre all’interno del bundle, inoltre, trovi una fascia protettiva Leg Strap, che ti permette di immergerti ancor di più nel bel mezzo dell’azione.

In definitiva, a poco più di 260 euro hai la possibilità di portarti a casa una delle migliori console del momento in bundle con un titolo sportivo divertentissimo e alla portata di tutti, così da stupire amici e famigliari per una serata diversa dalle altre: ecco uno dei tantissimi motivi per cui ti consigliamo fortemente di acquistare questo bundle Nintendo Switch con Switch Sports in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che si tratta ovviamente di un’offerta temporanea e le unità disponibili potrebbero dunque terminare improvvisamente.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.