Non farti scappare il MINI PC ACEMAGIC in offerta

Spesso e volentieri necessitiamo di un PC desktop all’interno del nostro ambiente di casa, sia per le nostre sessioni di smart working che per il puro e semplice svago personale. Non sempre però disponiamo di un ampio spazio per accogliere i case per PC, che risultano spesso ingombranti, per cui è preferibile optare per un Mini PC. Alla luce di questa necessità Amazon ha quindi ben pensato di proporti il Mini PC Acemagic in offerta al sensazionale prezzo di soli 499 euro: ma non è finita qui, dal momento che grazie al coupon da ben 240 euro offerto da Amazon hai la possibilità di pagarlo solo 259 euro, risparmiando un bel po’ rispetto all’originale prezzo di listino suggerito dalla compagnia produttrice, in questo caso Acemagic.

Mini PC Acemagic: il meglio per la tua produttività

Partiamo prima di tutto da uno dei punti di forza alla base di questo Mini PC, ovvero il display LCD personalizzato, che ti permette di visualizzare senza problemi tutte le informazioni relative al PC stesso, come ad esempio la temperatura, l’ora, il funzionamento delle luci RGB e tanto altro ancora.

Il vero e proprio cuore pulsante alla base di questo Mini PC è sicuramente il suo processore Intel Alder Lake N97 con frequenza massima di 3.6 GHz, che permette di avere delle prestazioni davvero sensazionali e sbalorditive: grazie a questo potentissimo chip avrai la possibilità di avviare qualsiasi programma, anche i software più pesanti come nel caso del fotoritocco o del videoediting, senza avere il benché minimo tentennamento o esitazione di sorta.

La connettività è senz’ombra di dubbio la parola chiave alla base di questo Mini PC, grazie al modulo WiFi 6 e il Bluetooth 5.2, che assicurano un collegamento davvero senza pari. Questo è un parametro fondamentale soprattutto se lavori in smart working, dal momento che avrai accesso a delle velocità di connessione a internet davvero sensazionali e sbalorditive, sia in upload che in download, riuscendo così a scaricare file nel giro di pochi secondi.

In definitiva a poco più di 200 euro hai la possibilità di portarti a casa uno dei migliori Mini PC attualmente in circolazione, con cui potrai risparmiare un bel po’ di spazio all’interno della tua scrivania: ecco solo uno dei tantissimi motivi per cui ti consigliamo il Mini PC Acemagic in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che si tratta di un’offerta a tempo limitato e le unità disponibili potrebbero terminare improvvisamente da un momento all’altro.

