Non farti scappare il Mini PC TECLAST in offerta su Amazon

Al giorno d’oggi sentiamo spesso e volentieri la necessità di avere un PC desktop che sia sufficientemente potente per il nostro lavoro: non sempre però disponiamo di sufficiente spazio per un PC potente, dal momento che i case spesso sono molto ingombranti ed occupano tutta la nostra scrivania. Amazon ha dunque pensato di proporti la soluzione definitiva a questo con il Mini PC Teclast Pro N15 in offerta al sensazionale prezzo di soli 229 euro: non è però finita qui, perché grazie al coupon da 50 euro offerto da Amazon hai la possibilità di pagarlo solo 179 euro, consentendoti un bel risparmio rispetto all’originale prezzo di listino suggerito dalla compagnia produttrice.

Mini PC Teclast: piccolo ma potentissimo

Partiamo innanzitutto dal vero cuore pulsante di questo Mini PC, rappresentato dal processore Intel Jasper Lake di 11° generazione con frequenza fino a 2.9 GHz, che permette di avere delle prestazioni davvero elevate che ti permettono di avviare anche i software più pesanti, come nel caso di programmi di fotoritocco o di videoediting che necessitano di una elevatissima potenza di calcolo. A questo si aggiungono poi ben 16 GB di RAM, che garantiscono una fluidità davvero mai vista prima d’ora su un dispositivo del genere.

Ottima anche l’unità SSD da ben 512 GB, che ti permette di archiviare foto, video e tutti i tuoi file che desideri senza avere nessuna preoccupazione, con un’altissima velocità sia in scrittura che in lettura. All’interno del PC poi trovi già Windows 11 Pro preinstallato, quindi non dovrai preoccuparti di installare sistemi operativi o quant’altro e potrai cominciarlo a utilizzare immediatamente. Grazie alla presenza delle porte HDMI, DP e Type-C, poi, hai la possibilità di collegare fino a 3 display in contemporanea, riuscendo a creare una postazione fantastica all’interno del tuo ambiente.

In definitiva a nemmeno 180 euro hai la possibilità di portarti a casa un PC che, al contrario di tanti PC desktop, puoi portare praticamente ovunque grazie alle sue dimensioni e al suo peso estremamente ridotto: ecco solo uno dei tantissimi motivi per cui ti suggeriamo fortemente di acquistare questo Mini PC Teclast in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che l’offerta del coupon offerto dalla stessa Amazon è a tempo limitato e le unità disponibili potrebbero dunque terminare improvvisamente da un momento all’altro.

