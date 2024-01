Non farti scappare il MONITOR ATLANTIS in offerta su Amazon

Stai assemblando il tuo nuovo PC completamente ex novo, e dopo il processore e la scheda video una delle prime componenti a cui pensi è sicuramente il monitor, che deve garantire delle ottime prestazioni sia a scopo lavorativo che per puro piacere personale. In questo caso Amazon ti viene in aiuto proponendoti il monitor Atlantis in offerta al sensazionale prezzo di soli 92 euro, con un ottimo 28% di sconto rispetto all’originale prezzo di listino suggerito dalla compagnia produttrice, in questo caso Atlantis.

Monitor Atlantis: il jolly per il tuo PC

Partiamo prima di tutto da uno dei punti di forza alla base di questo monitor, rappresentato dai suoi 24 pollici di diagonale, che ti consentono di avere un’ampia visione su tutti i tuoi progetti di lavoro, oltre che essere perfetto per le tue sessioni di gaming durante le ore di svago personale, magari dopo una stancante giornata di lavoro. Per non parlare della frequenza d’aggiornamento del pannello pari a ben 75 Hz, che garantisce il massimo della fluidità e dinamicità possibile, superando di gran lunga la maggior parte dei monitor attualmente presenti sul mercato.

I tempi di risposta in questo caso sono davvero ridotti all’osso, pari ad appena 2 millisecondi: questo è un fattore davvero fondamentale soprattutto se giochi in multiplayer online a sparatutto in prima persona come Call of Duty o Battlefield, in cui avere una buona reattività è la condizione fondamentale per portarsi la vittoria a casa.

Ottimo anche il supporto alla tecnologia FreeSync, che ti permetterà di dire finalmente addio a quei fastidiosi fenomeni di sfarfallio e tearing in cui si può incorrere a volte.

Grazie alle porte HDMI hai inoltre la possibilità di collegare le tue console di nuova generazione come PlayStation 5 o Xbox Series X, riuscendo a godere al massimo dei videogiochi del momento. Ottimo anche il design senza cornice, che ti permette di concentrarti solo ed esclusivamente sui tuoi contenuti.

In definitiva a poco più di 90 euro hai la possibilità di portarti a casa uno dei migliori monitor per PC, che sarà perfetto sia per lavoro che per il tuo svago personale: ecco solo uno dei tantissimi motivi per cui ti consigliamo fortemente di acquistare questo monitor Atlantis in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che si tratta di un’offerta a tempo limitato e le unità disponibili potrebbero terminare improvvisamente da un momento all’altro.

