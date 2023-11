Non farti scappare il MONITOR LG in offerta su Amazon

Dopo anni e anni di pandemia in cui i prezzi sono schizzati alle stelle, finalmente i costi della componentistica per PC sono tornati a valori pressoché normali, a portata di tutte le tasche. Quando ci ritroviamo ad assemblare un PC ex novo, una delle prime componenti a cui pensiamo è sicuramente il monitor, che deve garantire ottime prestazioni in diversi contesti, da quello lavorativo fino ad arrivare al puro e semplice svago personale. Ecco quindi che Amazon ha ben pensato di proporti il monitor LG (modello 24ML60SP) in offerta all’incredibile prezzo di soli 99 euro, con un buon 17% di sconto rispetto all’originale prezzo di listino proposto dalla stessa compagnia produttrice, in questo caso LG.

Monitor LG: perfetto per il tuo PC

In questo caso parliamo di un monitor da ben 24 pollici di diagonale, che saranno ben più che sufficienti per avere tutti i tuoi progetti lavorativi sotto controllo. Grazie all’elevata definizione in Full HD, poi, potrai utilizzarlo anche per guardare film e serie TV sulle principali piattaforme di streaming tra cui Netflix, Amazon Prime Video, Disney Plus, Paramount Channel e così via. Si tratta di un pannello IPS, che ti permette di avere una visione ottimale dei colori, con ben 16.7 milioni di tonalità diverse.

Notevoli i tempi di risposta ridotti al minimo, e in questo caso pari a solo 1 millisecondo: questo è un parametro davvero fondamentale soprattutto se giochi agli sparatutto in multiplayer online come Call of Duty o Battlefield, in cui avere dei tempi di risposta ridotti al minimo è davvero fondamentale per portare la vittoria a casa.

Il monitor gode inoltre della tecnologia AMD Free Sync, che permette di evitare qualsiasi fastidioso fenomeno di tearing, garantendo un’eccellente sincronizzazione tra la scheda video e lo schermo.

Grazie alla porta HDMI 1.4 hai inoltre la possibilità di collegarlo anche alle tue console di nuova generazione come PlayStation 5 o Xbox Series X, riuscendo così a godere al massimo dei dettagli sui videogiochi del momento.

In definitiva a nemmeno di 100 euro hai la possibilità di portarti a casa un monitor per PC davvero eccezionale, con cui potrai lavorare senza problemi, oltre che vedere film e serie TV sulle principali piattaforme di streaming: ecco solo uno dei tantissimi motivi per cui ti consigliamo fortemente di acquistare questo monitor LG (modello 24ML60SP) in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che l’offerta è a tempo limitato e le unità disponibili potrebbero terminare improvvisamente da un momento all’altro.

