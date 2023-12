Non farti scappare il NOTHING PHONE in offerta su Amazon

Dopo anni e anni di utilizzo incessante e continuo, ci ritroviamo spesso a dover necessariamente sostituire il nostro smartphone di vecchia data, soprattutto a casua della sua batteria che dopo centinaia di cicli di ricarica non regge più i ritmi di un tempo. Non sempre però disponiamo o intendiamo investire migliaia di euro nei top di gamma come Samsung Galaxy S23 o iPhone 15 Pro, motivo per il quale preferiamo optare per soluzioni decisamente più economiche ed appetibili. Ecco dunque che Amazon ha ben pensato di proporti il Nothing Phone (1) in offerta al sensazionale prezzo di soli 319 euro, con il 6% di sconto rispetto all’originale prezzo di listino suggerito dalla compagnia produttrice.

Nothing Phone: il miglior smartphone per ogni uso

Tra i punti più salienti alla base di questo smartphone troviamo sicuramente la Glyph Interface, che consiste nella presenza di pattern luminosi che vanno a segnalare chi ti chiama. Oltre a questo hai la possibilità di ricevere delle notifiche completamente personalizzate per tutte le tue app preferite, così come per indicare lo stato di ricarica del tuo smartphone.

Il design alla base di questo smartphone è davvero sorprendente, grazie anche alla presenza del Gorilla Glass che conferisce una robustezza e una solidità mai riscontrati prima d’ora. Molto apprezzata in questo caso la presenza del telaio in alluminio, che conferiscono un’eleganza unica.

Davvero eccellente anche il comparto fotocamere, grazie al doppio sensore da ben 50 megapixel che ti permette di immortalare i tuoi ricordi preferiti al meglio, migliorati ulteriormente dalla doppia stabilizzazione dell’immagine.

Hai anche la possibilità di effettuare riprese con risoluzione 4K e a 60 frame al secondo, riuscendo a realizzare dei video davvero suggestivi. Per non parlare poi dello splendido display OLED da ben 6.55 pollici, grazie al quale potrai tenere tutte le tue app sotto controllo. Lo schermo supporta inoltre la tecnologia HDR10+, che restituisce dei colori più vividi che mai.

In definitiva a poco più di 300 euro hai la possibilità di portarti a casa uno dei migliori smartphone attualmente presenti sul mercato, con il quale potrai gestire ogni tipo di attività senza problemi: ecco solo uno dei tantissimi motivi per cui ti consigliamo fortemente di acquistare questo Nothing Phone (1) in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che si tratta di un’offerta a tempo limitato e le unità disponibili potrebbero terminare improvvisamente da un momento all’altro.

