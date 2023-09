Non farti scappare il rasoio Philips in offerta su Amazon

Spesso e volentieri sentiamo la necessità di regolare la nostra barba, soprattutto se è incolta e ci provoca anche fastidi alla pelle. Non sempre è semplice ricorrere al rasoio manuale, che può non raramente causare lesioni e irritazioni che potrebbero danneggiare la nostra pelle. È proprio in tal caso che ci viene in soccorso Amazon proponendoti il rasoio Philips One Blade in offerta all’incredibile prezzo di soli 39.99 euro, con un ottimo sconto del 22% rispetto al prezzo originariamente suggerito dalla stessa Philips.

Il rasoio perfetto per ogni situazione

Con questo rasoio avrai innanzitutto la possibilità di regolare e rifinire la barba, a qualsiasi lunghezza: che sia la barba di un giorno o di una settimana, potrai dunque regolarla e gestirla senza problemi, riuscendo così a sistemarla nel giro di brevissimo tempo. Philips OneBlade non è però solo un regola barba, ma può funzionare benissimo anche per il corpo, nel caso in cui avessi necessità di depilarti. All’interno della confezione sono infatti presenti rispettivamente una lama per il viso e un’altra lama per il corpo, in base alle tue necessità del momento.

Una delle caratteristiche senz’ombra di dubbio più interessanti di questo rasoio è rappresentata dalla tecnologia OneBlade, con un sistema a doppia protezione e un rivestimento scorrevole a punte arrotondate, che permette di limitare al massimo ed evitare ogni possibile trauma alla tua pelle, a differenza dei rasoi manuali, donandoti una rasatura facile da eseguire e soprattutto confortevole. Grazie poi alla fresa a movimento rapido (che permette di fare fino a 1200 movimenti al minuto) avrai la possibilità di rimuovere la barba o i peli di qualsiasi lunghezza.

Tralaltro la lama è in acciaio inossidabile, motivo per il quale durerà tantissimo, garantendo fino a 4 mesi di utilizzo totale: comparirà successivamente un’icona di espulsione, che suggerirà la sostituzione della lama stessa.

In definitiva, a poco meno di 40 euro hai la possibilità di acquistare un rasoio davvero efficiente, utile sia per regolare la tua barba quotidianamente, sia per depilarti il corpo: ecco uno dei tanti motivi per i quali ti suggeriamo caldamente di acquistare questo rasoio Philips OneBlade in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che l’offerta potrebbe terminare da un momento all’altro.

