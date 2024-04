Non farti scappare OnePlus 12R in offerta su Amazon

Devi mandare in pensione il tuo smartphone malandato, sostituendolo con un dispositivo prestante e al giusto prezzo? In questo caso Amazon ha proprio l’occasione che fa al caso tuo, proponendoti OnePlus 12R 5G in offerta al sensazionale prezzo di soli 635 euro, con un ottimo sconto del 9% sull’originale prezzo di listino suggerito dalla compagnia produttrice, vale a dire OnePlus.

OnePlus 12R: potenza al giusto prezzo

La colorazione Iron Gray alla base dell’offerta di Amazon per questo modello è davvero sorprendente, e perfetta per distinguerti dagli smartphone di tutti i tuoi amici. Il vero e proprio cuore pulsante alla base di questo smartphone risiede indubbiamente nel suo processore Snapdragon 8 Gen 2, che garantisce delle prestazioni a dir poco eccezionali e sbalorditive, soprattutto se abbinato alla RAM da 16 GB: sarai in grado di avviare qualsiasi app, anche quelle più pesanti e che richiedono maggior potenza di calcolo, senza il benchè minimo tentennamento o esitazione di sorta.

L’autonomia alla base di questo smartphone è davvero eccellente, in questo caso tutto merito dell’ottima batteria al litio da ben 5000 mAh di capacità, che ti permette di arrivare alla fine della giornata senza la stringente necessità di portarti dietro powerbank o altri accessori simili per la ricarica.

Per non parlare poi del display da ben 6.78 pollici di diagonale, che ti restituirà un’ampissima visuale su tutte le tue app e le relative notifiche. L’alta definizione in Full HD ti permette inoltre di guardare film e serie TV in onda sulle principali piattaforme di streaming come ad esempio Amazon Prime Video, Disney Plus, Paramount+, AppleTV+ e tante altre ancora.

All’interno trovi il sistema operativo Oxygen 14, molto più fluido delle precedenti generazioni, che garantisce una versatilità senza pari e diverse funzionalità interessanti per la vita di tutti i giorni.

Con appena 630 euro o poco più puoi accaparrarti uno dei migliori top di gamma attualmente in commercio, che ti permetterà di svolgere ogni tipo di attività che desideri in totale semplicità: questo e tantissimi altri motivi ci spingono a raccomandarti di non lasciarti scappare questo OnePlus 12R 5G in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che si tratta di un’offerta a tempo limitato e le unità disponibili potrebbero terminare all’improvviso.

