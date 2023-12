Non farti scappare XBOX SERIES S in offerta su Amazon

Dopo anni e anni di pandemia, finalmente il costo delle console di nuova generazione è tornato a livelli normali, grazie ad un’ampia disponibilità e reperibilità che ha impedito ulteriori episodi di bagarinaggio come accadeva nel corso dei primi mesi. Ecco dunque che Amazon ha ben pensato di proporti il bundle Xbox Series S Gilded Hunter Bundle (che comprende ben 3 titoli al suo interno) al sensazionale prezzo di soli 279 euro, con un ottimo sconto del 7% rispetto all’originale prezzo di listino proposto dalla compagnia produttrice, in questo caso Microsoft.

Xbox Series S: entra in azione

Partiamo prima di tutto dalla console di nuova generazione, Xbox Series S, che assicura delle prestazioni davvero sensazionali. Nonostante le dimensioni e il peso assolutamente contenuti, la console è in grado di gestire alla perfezione le più importanti esclusive di Microsoft, tra cui Halo Infinite, Flight Simulator X, Forza Motorsport, Age of Empires e tanti altri.

Uno dei punti di forza dell’ecosistema Xbox è sicuramente il suo abbonamento Xbox Game Pass Ultimate, che permette l’accesso istantaneo a centinaia di titoli dei più disparati generi, in modo tale da adattarsi perfettamente ai gusti di ogni giocatore.

All’interno di questo fantastico bundle troverai non solo la console in sé, ma anche tre fantastici titoli di ultima generazione, che hanno registrato un successo clamoroso. Partiamo prima di tutto da Fortnite, che ha incluso tra le altre cose il costume Hunter Saber, che permette di essere utilizzato durante le partite in multiplayer con amici. Subito dopo troviamo Rocket League, che include l’auto Fenner e il potenziamento Orange Hexophase, oltre alle ruote Astro CSX al titanio. Per poi finire con Fall Guys, che include invece il costume Falltron Ultra, la targhetta Falltronic e ben 1000 Show-Buck.

In definitiva a poco più di 270 euro hai la possibilità di portarti a casa uno dei migliori bundle per Xbox Series S, con all’interno tre fantastici titoli comprensivi di oggetti extra da utilizzare in multiplayer online con gli amici per portarsi la vittoria a casa: ecco solo uno dei tantissimi motivi per cui ti consigliamo fortemente di acquistare Xbox Series S Gilded Hunter Bundle in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che si tratta di un’offerta a tempo limitato e le unità disponibili potrebbero dunque terminare improvvisamente da un momento all’altro.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.