Non farti sfuggire ECHO SHOW 10 in offerta su Amazon

Al giorno d’oggi gli assistenti vocali sono entrati a pieno titolo all’interno delle nostre vite quotidiane, diventando ormai fondamentali. Basti pensare ad esempio ad Alexa di Amazon o a Google Assistant, per poi finire con Siri nel caso dell’ecosistema Apple: tutti quanti questi assistenti ci consentono di compiere azioni e avere accesso a una miriade di informazioni semplicemente impartendo comandi vocali a dei dispositivi disseminati per casa. Proprio sulla base di questa necessità, Amazon ha ben pensato di proporti Echo Show 10 in offerta al sensazionale prezzo di soli 189 euro, con un ottimo sconto del 30% rispetto all’originale prezzo di listino proposto dalla compagnia produttrice.

Echo Show 10: sempre al centro dell’attenzione

Una delle funzionalità più interessanti alla base di questo dispositivo, e che soprattutto permette di distinguerlo da tutti gli altri dispositivi attualmente in commercio, consiste nella sua possibilità di muoversi con te. Puoi infatti muoverti liberamente per la stanza, e ad ogni tuo passo lui ti seguirà voltandosi gradualmente: questo può essere molto utile soprattutto se stai effettuando una videochiamata con un tuo amico o stai cucinando, dal momento che hai necessità di leggere passo dopo passo la ricetta del momento.

Come avevamo accennato prima, l’integrazione con Alexa è senz’ombra di dubbio uno dei punti di forza alla base di questo dispositivo: ti basta infatti chiamarla per lanciare una miriade di app. Grazie all’ampissimo schermo HD da ben 10 pollici, puoi perfino guardare le tue serie TV o film preferiti su Netflix, magari proprio mentre stai cucinando, o ascoltare alcuni dei tuoi artisti preferiti sulle piattaforme di streaming musicale come Apple Music o Spotify. Grazie alla fotocamera integrata, questo dispositivo si può trasformare in un vero e proprio sistema di videosorveglianza quando non ci sei, aumentando ulteriormente il livello di sicurezza in ambito casalingo.

Insomma, a nemmeno 190 euro hai la possibilità di portarti a casa un dispositivo dalle prestazioni sbalorditive, che diventerà un vero e proprio assistente all’interno del tuo ambiente domestico, per te e tutti i tuoi cari: ecco solo uno dei tantissimi motivi per cui ti suggeriamo fortemente di acquistare Echo Show 10 in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che l’offerta potrebbe terminare improvvisamente da un momento all’altro, così come le unità disponibili.

