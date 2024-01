Non farti sfuggire GALAXY FLIP5 in offerta su Amazon

Spesso e volentieri accade che, dopo anni e anni di utilizzo continuo e incessante, ci ritroviamo giocoforza a dover mandare in pensione il nostro smartphone, soprattutto a causa della batteria che non riesce più ad arrivare alla fine della giornata come un tempo, a causa delle centinaia di ricariche. Alla luce di questo Amazon ha quindi ben pensato di proporti il Samsung Galaxy Flip5 in offerta all’eccezionale prezzo di soli 899 euro, con un ottimo sconto del 28% rispetto all’originale prezzo di listino suggerito dalla compagnia produttrice, in questo caso Samsung.

Galaxy Flip5: si piega, ma non si spezza

Nel caso dell’offerta proposta da Amazon parliamo del modello con colorazione Mint, davvero perfetto e versatile per ogni tuo look. Partiamo prima di tutto da uno dei punti di forza alla base di questo smartphone, rappresentato dal suo display Super AMOLED da ben 6.7 pollici, che ti consente di avere tutte le tue app preferite sotto controllo. Per non parlare poi del display esterno da 3.4 pollici, grazie al quale avrai un’esperienza ancor più coinvolgente di prima, potendo gestire comodamente le tue notifiche senza nemmeno aprire lo smartphone. Hai perfino la possibilità di personalizzare completamente lo schermo esterno, inserendo tutti i widget che desideri al tuo bisogno.

La cerniera di piegamento è stata inoltre completamente riprogettata ex novo, in modo tale da garantirti il miglior comfort possibile per ogni situazione possibile. Galaxy Z Flip5 è infatti pensato per essere il più comodo possibile all’interno delle tue tasche o tra le tue mani, senza ingombrare a differenza di tanti altri smartphone presenti sul mercato. Nulla da dire anche per l’autonomia, garantita da una batteria da ben 3700 mAh che ti permette di arrivare senza problemi alla fine della giornata, senza la necessità costante di utilizzare powerbank o altri accessori simili per la ricarica.

Molto buono anche il comparto fotocamere, soprattutto se associato a Galaxy Watch6, che in questo caso potrà essere utilizzato come un vero e proprio controller per le foto a distanza.

In definitiva a poco meno di 900 euro hai la possibilità di portarti a casa uno dei migliori smartphone pieghevoli attualmente presenti sul mercato, con cui potrai svolgere qualsiasi tipo di attività senza la benché minima esitazione: ecco solo uno dei tantissimi motivi per cui ti consigliamo fortemente di acquistare questo Samsung Galaxy Flip5 in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che si tratta di un’offerta a tempo limitato e le unità disponibili potrebbero dunque terminare improvvisamente da un momento all’altro.

